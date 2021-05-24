(ÖZET) Sakaryaspor - Kırşehir Belediyespor maç sonucu: 5-1

Misli.com 2. Lig Play-Off yarı final maçında Sakaryaspor, Kırşehir Belediyespor'u ağırladı. 0-0'ın rövanşında tam 5 gol çıktı, gülen taraf Sakaryaspor oldu. Yeni Sakarya Atatürk Stadı'nda rakibini 5-1 mağlup eden Tatangalar, finalde Kocaelispor'un rakibi oldu.

Sakaryaspor'a finali getiren goller; 21. ve 66. dakikada Fatih Aydın, 45. dakikada Burak Öksüz, 86. dakikada Hakan Aslantaş ve 90+3. dakikada Berk İsmail Ünsal'dan geldi. Kırşehir Belediyespor'un 62. dakikada Volkan Altınsoy ile bulduğu gol ise final için yeterli olmadı.

Kocaelispor-Sakaryaspor finali 28 Mayıs Cuma günü oynanacak.









Sakaryaspor finale nasıl geldi?

Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup'ta lider Eyüpspor'un ardından sezonu 2. sırada tamamlayan Sakaryaspor, Play-Off çeyrek finalinde Van Spor'u evinde ve deplasmanda 2-0 mağlup etti, yarı finale yükseldi. Yarı finalde Kırşehir Belediyespor'la deplasmanda 0-0 berabere kalan Tatangalar, rövanşta evinde 5-1 kazandı ve finalist oldu.

STAT: Sakarya Atatürk

HAKEMLER : Alper Ulusoy (xx), İbrahim Bozbey (xx), İlker Takpak (xx), Emre Kargın (xx)

SAKARYASPOR: Oğuz (xx) - Canberk Ömer (xx), Abdulaziz (xxx) (Dk.56 Caner xx), Nuri Fatih (xxx) (Dk.70 Oğuzhan xx), Muhammet Reis (xx) (Dk.88 Hasan Bilal), Ali Özgün (xxx) (Dk.56 Berk İsmail xxx), Hakan (xxx), Azad (xxx), Burak (xx), Çağrı (xx) (Dk.70 Mehmet xx), Ümit Yasin (xx)

KIRŞEHİR BELEDİYE SPOR: Ahmet Sabri (x) - Nuri Melih (xx), Üstün (x) (Dk.9 Ahmet xx), Serhat (x)(Dk.59 Furkan xx), Hakan (xx), Ali (x) (Dk.59 Erbay x), Mehmet (x), Oğuzhan (xx), Onur (xx), Volkan (x), Batuhan (x) (Dk.77 İsmail x)

GOLLER: Dk.21 ve Dk.68 Nuri Fatih, Dk.45+2 Burak, Dk.86 Hakan, Dk.90+2 Berk İsmail (Sakaryaspor) - Dk.62 Volkan (Kırşehir Belediye Spor)

SARI KARTLAR: Ali Özgün, Hakan, Berk İsmail (Sakaryaspor) - Ali, Furkan, İsmail (Kırşehir Belediye Spor)