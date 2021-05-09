ÖZET | Saint-Etienne-Marseille maç sonucu: 0-1

Fransa Ligue 1'in 36. haftasında Marseille, Saint-Etienne'ne konuk oldu. Mücadeleyi ev sahibi ekip tek golle kazandı.

Yeşil beyazlılara galibiyeti getiren gol 43. dakikada Arnaud Nordin'den geldi. Bu sonuçla 56 puanda kalan Marseille, aynı puanda olduğu ve Avrupa kupalarına katılma mücadelesi verdiği Lens ile puan farkını açmayı başaramadı. Lens, haftanın açılış maçında lider Lille'e 3-0 mağlup olmuştu. Saint-Etienne ise puanını 42'ye yükseltti.