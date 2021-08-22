ÖZET | Saint-Etienne-Lille maç sonucu: 1-1

Fransa Ligue 1'in 3. haftasında Lille, konuk olduğu Saint-Etienne ile 1-1 berabere kaldı.

Lacivert kırmızılılar, 38. dakikada milli futbolcumuz Burak Yılmaz ile öne geçse de Saidou Sow'nun 85. dakikadaki golüne engel olamayınca 1 puana razı oldu. Gol sayısını 2'ye çıkaran Burak 90 dakika oyunda kalırken Yusuf Yazıcı 81. dakikada oyuna dahil oldu. Zeki Çelik ise yedek kulübesinde başladığı maçta süre alamadı.

İlk iki maçından 1 puan alabilen Lille, bu sonuçla puanını 2'ye çıkardı. Saint-Etienne ise puanını aldığı 3. beraberlikle 3 yaptı.