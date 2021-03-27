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ÖZET | Rusya - Slovenya maç sonucu: 2-1

2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri H Grubu maçında Rusya, Slovenya'yı 2-1 mağlup etti. Rusya'nın gollerini Artem Dzyuba, Slovenya'nın golünü ise Josip Ilicic attı.

27 Mart 2021, Cumartesi 19:12 Son Güncelleme:
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ÖZET | Rusya - Slovenya maç sonucu: 2-1

Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde heyecan sürüyor. H Grubu karşılaşmasında Rusya, Slovenya'yı 2-1 yenerek 2. maçından da galibiyetle ayrıldı.

Maça hızlı başlayan Rusya, tecrübeli golcü Artem Dzyuba'nın 26 ve 35'te attığı gollerle 2-0'ı yakaladı. Slovenya, Atalanta'nın yıldızı Josip Ilicic ile 36'da farkı bire indiren golü attı. Golün asistini Fenerbahçe 'nin eski orta sahası Mija Zajc yaptı. Karşılaşmanın kalan bölümünde başka gol olmayınca Rusya karşılaşmayı 2-1'lik üstünlükle tamamladı. 

Slovenya'da Fatih Karagümrük forması giyen Jure Balkovec 90 dakika oynadı. Konyasporlu Nejc Skubic ve Gaziantep FK'lı Amedej Vetrih ise oyuna 2. yarıda dahil oldu. 

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