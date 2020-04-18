(ÖZET) Rukh Brest - FC Minsk maç sonucu: 1-0

Coronavirüs salgını nedeniyle futbol liglerinin askıya alınmadığı tek ülke olan Belarus'ta heyecan son sürat devam ediyor. Belarus Premier Ligi'nin 5. haftasında Rukh Brest, FC Minsk'i konuk etti.

90 dakika ev sahibi ekibin 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

Rukh Brest'e 3 puanı getiren gol 47'de Pavel Sedko'dan geldi. Bu sonucun ardından 7 puana yükselen Rukh Brest, 8. sıraya yerleşti. 6 puanda kalan FC Minsk ise 12. sırada yer aldı.







