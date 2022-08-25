(ÖZET) Royal Antwerp-Başakşehir maç sonucu: 1-3

Başakşehir, UEFA Avrupa Konferans Ligi Play-Off Turu'nda 1-1'in rövanşında deplasmanda Belçika takımı Royal Antwerp ile karşı karşıya geldi. Bosuil Stadı'nda oynanan ve Avusturyalı hakem Manuel Schuettengruber'in yönettiği maçı baştan sona üstün götüren Emre Belözoğlu'nun öğrencileri, sahadan 3-1'lik galibiyetle ayrıldı.

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde gruplara kalmayı başaran temsilcimize galibiyeti getiren goller; 8. dakikada Berkay Özcan, 58. dakikada Stefano Okaka ve 83. dakikada Danijel Aleksic'ten geldi.

Bu sezon oynadığı 9 resmi maçın hiçbirini kaybetmeyen Başakşehir, şu ana kadar oynadığı 12 maçta mağlubiyet yüzü görmeyen Antwerp'e ilk mağlubiyetini tattırdı.

Royal Antwerp'in tek sayısını ise 56. dakikada penaltıdan eski Fenerbahçeli Michael Frey kaydetti.

Hatırlanacağı üzere Başakşehir, 2. Ön Eleme Turu'nda Netanya ile karşılaşmış, ilk maçta 1-1 berabere kaldığı rakibini deplasmanda 1-0'la geçmişti. 3. Ön Eleme Turu ilk maçında deplasmanda 3-1 deviren Turuncu Lacivertliler, evinde 3-0'lık galibiyete uzanmıştı.

Başakşehir, 2. Ön Eleme Turu'nda Netanya, 3. Ön Eleme Turun'da Breidablik ve Play-Off'ta Antwerp'i eleyerek UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde gruplara kaldı.

Yoluna fire vermeden devam eden Emre Belözoğlu yönetimindeki Başakşehir, Belçika ekibi Antwerp'e bu sezonki ilk mağlubiyetini tattırarak gruplara kalmayı başardı.

STAT: Bosuil

HAKEMLER: Manuel Schuettengruber, Roland Brandner, Robert Steinacher

ROYAL ANTWERP: Butez - De Laet, Alderweireld, Pacho, Vines, Verstraete (Dk. 82 Fischer), Miyoshi (Dk. 60 Valencia Bajana), Nainggolan (Dk. 82 Vermeeren), Yussuf, Ekkelenkamp (Dk. 82 Scott), Frey (Dk. 60 Janssen)

BAŞAKŞEHİR: Volkan Babacan - Şener Özbayraklı, Duarte, Ndayishimiye, Hasan Ali Kaldırım (Dk. 69 Lima), Mahmut Tekdemir, Biglia (Dk. 87 Mesut Özil), Berkay Özcan(Dk. 69 Aleksic), Serdar Gürler (Dk. 76 Szysz), Mounir (Dk. 87 Ahmed Touba), Okaka

GOLLER: Dk. 56 (P) Frey (Royal Antwerp) - Dk. 8 Berkay, Dk. 58 Okaka, Dk. 83 Aleksic (Başakşehir)

SARI KARTLAR: Alderweireld, Verstraete (Royal Antwerp) - Mahmut Tekdemir, Volkan Babacan, Okaka, Biglia, Erdinç Sözer (Teknik Sorumlu), Deniz Türüç, Aleksic (Başakşehir)