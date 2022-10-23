(ÖZET) Rotherdam United-Hull City maç sonu: 2-4

İngiltere Championship'in 16. haftasında ünlü Türk televizyoncu Acubn Ilıcalı'nın sahibi olduğu, kadrosunda milli oyuncularımız Ozan Tufan ve Doğukan Sinik'in yanı sıra Süper Lig 'den tanıdığımız birçok ismin yer aldığı Hull City, Rotherdam United deplasmanına konuk oldu.

Geçtiğimiz hafta Blackpool'u 3-1'le geçen Kaplanlar, bu hafta da Rotherdam'ı 4-2 devirmeyi başardı. 44'te Jacob Greaves, Hull'u 1-0 öne geçirdi. 45'te Daniel Barlaser skoru 1-1 yaptı. 52'de Fenerbahçe 'den kiralanan Dimitrios Pelkas asisti yaptı, Cyrus Christie ağları sarstı. 59'da Ryan Longman farkı 2'ye çıkarttı.

64'te oyuna giren milli oyuncumuz Ozan Tufan 85'te sahneye çıktı ve skorboard'u 4-1 olarak değiştirdi. 89'da Georgie Kelly maçın sonucunu tayin etti: 2-4.

Bir diğer milli futbolcumuz Doğukan Sinik de karşılaşmanın uzatma anlarında süre aldı.

Bu sonuçla Hull art arda 2. galibiyetini alarak 20 puana yükseldi, Rotherdam 21'de kaldı.