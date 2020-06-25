(ÖZET) Roma - Sampdoria maç sonucu: 2-1

İtalya Serie A'da 27. hafta mücadelesinde Roma, ilk yarısını 1-0 geride kapadığı maçta Sampdoria'yı 2-1 yendi.

25 Haziran 2020, Perşembe 01:00 Son Güncelleme:
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(ÖZET) Roma - Sampdoria maç sonucu: 2-1

İtalya Serie A'da 27. hafta mücadelesinde Atalanta'yla müthiş bir 4. sıra yani Şampiyonlar Ligi çekişmesine giren Roma, Sampdoria'yı ağırladı.

Ligde küme düşmeme mücadelesi veren Sampdoria, 11. dakikada Manolo Gabbiadini'nin golüyle 1-0 öne geçti ve ilk yarı bu skorla bitti. İkinci yarıda 64 ve 85. dakikalarda attığı gollerle takımına 3 puanı kazandırdı. Bu skorun ardından Roma 48 puana ulaşırken Sampdoria ise 26 puanda kaldı.

Türk oyuncu Cengiz Ünder maça yedek kulübesinde başlarken 72. dakikada oyuna dahil oldu.


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