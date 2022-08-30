(ÖZET) Roma-Monza maç sonucu: 3-0

İtalya Serie A'nın 4. haftasında Roma sahasında Monza'yı konuk etti. Sarı-Kırmızılılar rakibini 3 golle rahat geçti. Maça hızlı başlayan ev sahibi ekip 18'de Tammy Abraham'ın asistinde yeni yıldızı Paulo Dybala'nın golüyle 1-0 öne geçti. 32'de Arjantinli golcü kendisinin ve takımının ikinci golünü kaydetti. İlk yarı bu skorla biterken, ikinci devrede de Monza atakları vardı.

Fakat konuk ekip yakaladığı pozisyonlardan bir türlü gol çıkaramadı. 61'de Roger, Monza'nın umutlarını bitiren golü attı ve maçın skorunu belirledi: 3-0.

Milli futbolcumuz Zeki Çelik 90 dakika sahada kalırken, Galatasaray ve Fenerbahçe 'nin de gündemine gelen ancak geçtiğimiz günlerde Roma'ya imza atan Andrea Belotti de 80'de oyuna dahil oldu.

Bu sonuçla Jose Mourinho'nun ekibi puanını 10 yapıp zirveye yükselirken, henüz puanla tanışamayan Monza son sırada yer aldı.