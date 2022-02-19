(ÖZET) Roma - Hellas Verona maç sonucu: 2-2

İtalya Serie A'nın 26. hafta maçında Roma sahasında Igor Tudor'un çalıştırdığı Hellas Verona'yı konuk etti. Mücadeleden iki ekip 2-2'lik eşitlik ile ayrıldı.

Maça hızlı başlayan konuk ekip Hellas Verona 5. dakikada Barak ile 1-0 öne geçti. 20. dakikada Hellas Verona, Tameze'nin golüyle farkı 2'ye yükseltti. Mücadelede ilk yarı konuk ekibin 2-0'lık üstünlüğü ile geçilirken, 65. dakikada Roma, Volpato'nun golüyle farkı 1'e indirdi. 82. dakikada ise Bove skora dengeyi getirdi. Karşılaşmada başka gol sesi çıkmadı. Takımlar sahadan 2-2'lik beraberlik ile ayrıldı.

Bu sonuçla birlikte Roma 41 puana gelirken, Hellas Verona 37 puana yükseldi.

Jose Mourinho kırmızı kart gördü

Roma teknik direktörü Jose Mourinho mücadelenin 90+1. dakikasında hakemin 4 dakikalık uzatma vermesine gösterdiği tepki nedeniyle kırmızı kart gördü.







