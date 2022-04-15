(ÖZET) Roma - Bodo Glimt maç sonucu: 4-0

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Çeyrek Final maçında Jose Mourinho'nun çalıştırdığı Roma, Norveç ekibi Bodo Glimt ile karşılaştı. 2-1 mağlup olduğu ilk maçın rövanşında İtalyan ekibi sahadan 4-0'lık galibiyet ile ayrıldı ve yarı finale yükseldi. Roma'da Zaniolo yaptığı hat-trick ile yıldızlaştı.

Roma'ya galibiyeti getiren golleri, 5. dakikada Tammy Abraham, 23, 29 ve 49. dakikalarda Nicolo Zaniolo kaydetti.

Roma yarı finalde Milli futbolcu Çağlar Söyüncü'nün formasını giydiği Leicester City ile karşılaşacak.



