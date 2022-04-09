(ÖZET) Rizespor - Konyaspor maç sonucu: 2-1

Spor Toto Süper Lig 'in 32. haftasında Rizespor sahasında Konyaspor 'u konuk etti.
23. dakikada orta sahadan Eren Albayrak’ın gönderdiği uzun pasta topla buluşan Cisse’nin vuruşunda top üstten auta çıktı.
26. dakikada Konyaspor, Zymer Bytyqi'nin attığı golle 1-0 öne geçti. Skubic’in vuruşunda kaleci Gökhan’ın uzaklaştırmaya çalıştığı topla buluşan Bytyqi’nin vuruşunda top filelerle buluştu.
37. dakikada Gedson Fernandes’ten aldığı topla Boyd'un ceza sahasının dışından şutunda meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.
43. dakikada Rizespor, Yannick Bolasie'nin attığı golle 1-1'lik eşitliği sağladı. Gedson Fernandes’in kullandığı kornerde ceza sahasının içerisinde oluşan karambolde Bolasie’nin şutu ağlara gitti.
İlk yarı 1-1 eşitlikle sona erdi.
69. dakikada Konyaspor'da Amilton, ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü.
77. dakikada Rizespor, Joel Pohjanpalo'nun attığı golle 2-1 öne geçti.
90+6. dakikada Konyaspor'da Rahmanovic, kırmızı kart gördü.
Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Rizespor, Konyaspor'u 2-1 mağlup etti.