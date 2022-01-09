(ÖZET) Rizespor - Beşiktaş maç sonucu: 2-2

Süper Lig'in 20. haftasında düşme hattında yer alan Çaykur Rizespor ile kadrosunda 16 eksiği bulunan Beşiktaş karşı karşıya geldi. Gol düellosuna sahne olan maçta kazanan çıkmadı ve iki ekip 2-2'lik skorla sahadan ayrıldı.

Beşiktaş'ın gollerini 25. dakikada penaltıdan Batshuayi ve 60. dakikada Emirhan İlkhan kaydetti. Rizespor'un gollerini ise 56. ve 68. dakikada Pohjanpalo attı.

Karşılaşmanın son dakikalarında iki ekip arasında gerginlik yaşandı ve Rizespor'dan Gökhan Gönül ile Beşiktaş'tan Montero kırmızı kart gördü.

Siyah-Beyazlı ekipte sakatlanan Domagoj Vida ile Umut Meraş oyuna devam edemediler.

Bu sonuçla birlikte Beşiktaş puanını 29'a yükseltirken, Rizespor ise puanını 18 yaptı.





Maçtan dakikalar

⏱ 2' Maçın ilk tehlikeli atağı Beşiktaş'tan geldi. Michy Batshuayi'nin şutunda Gökhan Akkan köşeden topu çıkardı ve gole izin vermedi.

Kartal direği geçemedi

⏱ 9' Yine Beşiktaş tehlikeyi yaratan taraf oldu. Genç futbolcu Emirhan İlkhan gole çok yaklaştı ama üst direği geçemedi. Rossier'in sağ kanattan içeriye doğru gönderdiği iyi ortaya Emirhan Ilkhan kafayı vurdu, top üst direkten geri geldi.





Batshuayi karşı karşıya kaçırdı

⏱ 13' Beşiktaş yine tehlikeli bir ataktan yararlanamadı. Karşı karşıya pozisyonda Michy Batshuayi'nin vuruşunu Gökhan Akkan çıkardı.

Beşiktaş penaltı kazandı

GOL | Beşiktaş, VAR incelemesinin ardından 24. dakikada penaltı kazandı. Topun başına geçen Batshuayi topu ağlara gönderdi ve Siyah-Beyazlı ekibi öne geçirdi.

⏱ 28' Beşiktaş, Batshuayi ile farkı 2'ye yükseltmeye çok yaklaştı. Belçikalı golcünün kaleci ile karşı karşıya kaldığı poziyonda şutu kaleci Gökhan'da kaldı.

⏱ 32' Rizespor etkili geldi. Pohjanpalo'nun şutunu kaleci Ersin parmaklarının ucuyla son anda çıkardı.

Emirhan İlkhan'dan alkışlanacak hareket

⏱ 39' Beşiktaş'ın 17 yaşındaki genç futbolcusu Emirhan İlkhan'ın, Gökhan Gönül ile girdiği mücadelede top dışarı çıktı. Taç atışını Beşiktaş'a veren, hakem Alper Ulusoy'u uyaran Emirhan, topun kendisinden çıktığını söyledi ve karar değişti. Bunun ardından Çaykur Rizespor taraftarları genç futbolcuyu alkışladı.









İLK YARI SONUCU | Karşılaşmanın ilk 45 dakikası Beşiktaş'ın 1-0'lık üstünlüğü ile geçildi.

⏱ 48' Fernando Boldrin'in içeriye çevirdiği topa Tyler Boyd yükseldi ve kafayı vurdu, top auta çıktı.

⏱ 53' Batshuayi'nin kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda şutu üstten auta çıktı.

Rizespor skora dengeyi getirdi

GOL | Karşılaşmanın 56. dakikasında Çaykur Rizespor, Pohjanpalo'nun golüyle skora dengeyi getirdi. Sağ taraftan kullanılan serbest vuruşta Ersin Destanoğlu, kalesini terk edince Joel Pohjanpalo'nun dizine çarpan top ağlara gitti.

Emirhan İlkhan sahnede

GOL | 60. dakikada Beşiktaş'ın genç futbolcusu Emirhan İlkhan, Siyah-Beyazlı ekibi 2-1 öne geçiren golü ağlara gönderdi. Güven Yalçın'ın içeriye çevirdiği topa Emirhan Ilkhan, tek vuruş yaptı ve topu filelere gönderdi.

Domagoj Vida oyuna devam edemedi

⏱ 64' Beşiktaş'ta sakatlık geçiren Domagoj Vida maça devam edemedi. Vida'nın yerine Serdar Saatçı oyuna dahil oldu.

Rizespor yeniden beraberliği sağladı

GOL | 69. dakikada Rizespor'dan Pohjanpalo, skoru 2-2'ye getiren golü kaydetti. Sol taraftan kullanılan serbest vuruşta Joel Pohjanpalo kafayı vurdu ilk başta kaleci Ersin topu karşılamayı başardı, dönen topu takip eden Pohjanpalo, kendisinin ve takımının 2. golünü kaydetti.

⏱ 77' Ceza sahası çaprazında topu alan Michy Batshuayi vuruşunu yaptı top Rizespor savunmasından döndü.

Saha karıştı

⏱ 86' Karşılaşmada sinirler gerildi. Çaykur Rizespor'da Gökhan Gönül'ün 2. sarı karttan kırmızı kart ile oyun dışı kalmasının ardından iki takım oyuncuları arasında gerginlik yaşandı. Gerginlik esnasında Beşiktaş'tan Montero da 2. sarı karttan kırmızı kart ile oyun dışında kaldı.

Umut Meraş sedye ile oyun alanını terk etti

⏱ 86' Gökhan Gönül'ün müdahalesi sonrası yerde kalan Umut Meraş oyuna devam edemedi ve sedye ile oyun alanını terk etti.

⏱ 90' Ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Emirhan'ın bekletmeden vuruşunda top kaleci Gökhan'da kaldı.

⏱ 90+5' Boldrin'in ceza sahası dışından sert şutunda top yandan auta çıktı.

MAÇ SONUCU | Karşılaşmada başka gol sesi çıkmadı ve 2 ekip sahadan 2-2'lik beraberlik ile ayrıldı.

Karşılaşmanın 11'leri

Rizespor: Gökhan Akkan, Gökhan Gönül, Selim Ay, Holmen, Cemali, Fabricio, Djokovic, Boldrin, Boyd, Umar, Pohjanpalo

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Welinton, Vida, Montero, Josef, Necip, Umut, Emirhan, Batshuayi, Güven

Maçtan notlar

Spor Toto Süper Lig'in 20’nci haftasında Çaykur Rizespor ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. Çaykur Rizespor 17 puanla 18’inci sırada bulunurken, Turkcell Süper Kupa’nın son sahibi Beşiktaş ise 28 puanla 9’uncu sırasında yer alıyor.

Beşiktaş ile Çaykur Rizespor, Spor Toto Süper Lig'de bu akşam 42’nci kez karşı karşıya geldi. İki takım arasında geride kalan 41 lig maçından 27'sini Beşiktaş, 7'sini Çaykur Rizespor kazandı. 7 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. 2021-22 sezonunun ilk yarısında İstanbul’da oynanan karşılaşmada Beşiktaş, Çaykur Rizespor'u 3-0 mağlup etti.

Rizespor, Beşiktaş’ı evinde 9 maçtır yenemedi

Konuk ekip Beşiktaş, ev sahibi Çaykur Rizespor’a karşı dış sahada son 2005-2006 sezonunda oynanan karşılaşmada mağlup olmuştu. O tarihten bugüne rakibini evinde 9 kez ağırlayan Çaykur Rizespor, Beşiktaş karşısında 8 mağlubiyet ve 1 beraberlik aldı.

Beşiktaş’ta 16 eksik

Beşiktaş’ın bu akşam oynanan Çaykur Rizespor müsabakasının artan Covid-19 vakaları nedeniyle yaptığı maç erteleme talebi Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından reddedildi. Virüse teslim olan Beşiktaş, Karadeniz deplasmanına önemli oyuncularını geride bırakarak geldi. Rize deplasmanına 19 kişilik kadroyla gelen Beşiktaş’ta son dakika gelişmesiyle birlikte toplamda 16 oyuncu takımlarını yalnız bıraktı. Siyah beyazlı ekip, rakibine karşı bu akşam sahaya altyapı oyuncuları ağırlıklı bir kadroyla çıktı. Siyah-beyazlılarda kadro dışı olan N’Sakala, Lens, Ljajic ve Douglas, sakatlıkları bulunan kaleci Mert Günok ile N'Koudou, üst solunum yolu enfeksiyonu geçiren Can Bozdoğan ile temaslı olduğu için karantinada bulunan Mehmet Topal, Rize deplasmanında yer almıyor. Koronavirüs testleri pozitif sonuçlanan Oğuzhan Özyakup, Mralem Pjanic, Cycle Larin, Teixeirea, Kenan Karaman, Rachid Ghezzal ile Atiba Hutchinson bu akşamki müsabakada yer almıyor. Öte yandan kamp kadrosunda yer alan ve Rize’ye getirilen Salih Uçan, maça saatler kala sindirim sistemi rahatsızlığı geçirdiği için kadrodan çıkarıldı.

Akademi antrenörü Okta A takımın başında

Beşiktaş'ta teknik sorumlu Önder Karaveli ile Yardımcı Antrenör Serdar Topraktepe, koronavirüse yakalandığı için Rizespor maçında takımlarını yalnız bıraktı. A takımın başında Teknik Sorumlu unvanıyla futbol akademisi antrenörü Halim Okta görev aldı.

U19'dan 6 genç kadroda

A takımdaki eksikler nedeniyle Beşiktaş'ta, altyapıda oynayan gençlere forma şansı verildi. U19 takımından Serdar Saatçi, Emirhan İlkhan, Emirhan Delibaş, Demir Ege Tıknaz, Emre Alım, Göktuğ Baytekin, Çaykur Rizespor kamp kadrosuna dahil edildi. Fraport TAV Antalyaspor’a karşı Katar’da oynanan Turkcell Süper Kupa finalinde forma giyen Serdar Saatçi bu akşamki karşılaşmada şans bulan isimlerden oldu. Beşiktaş’ın U19 oyuncusu Emirhan İlkhan, kariyerindeki ilk profesyonel deneyimini Turkcell Süper Kupa maçında yaşamıştı. 17 yaşındaki Emirhan, şans bulması halinde ilk kez bir Süper Lig maçında forma giyecek.

Tribünler dolmadı

Çaykur Didi Stadyumu’ndaki karşılaşmada tribünlerin yarısı boş kaldı. 13 bin 971 biletten 6 bin 832’si satılırken tribünlerin doluluk oranı yüzde 48,9 oldu.