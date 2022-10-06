(ÖZET) Rigas Skola-Başakşehir maç sonucu: 0-0

Başakşehir, UEFA Avrupa Konferans Ligi A Grubu üçüncü hafta maçında Letonya’nın Rigas Skola takımıyla deplasmanda karşılaştı. Letonya’nın Başkenti Riga’daki Skonto Stadı’nda oynanan ve Romanya Futbol Federasyonu’ndan Radu Petrescu'nun yönettiği 90 dakikada eşitlik bozulmadı.

Grupta oynadığı ilk maçta deplasmanda Hearts’i 4-0 yenen temsilcimiz, ikinci maçında da İstanbul’da Fiorentina’yı 3-0’la geçmişti. Gruptaki iki karşılaşmasını da gol yemeden kazanan Turuncu-Lacivertliler, 3. maçında sahadan 0-0'lık eşitlikle ayrıldı. A Grubu’nun diğer maçında ise Fiorentina, deplasmanda Hearts'ı Rolando Mandragora, Christian Kouame ve Luka Jovicin golleriyle 3-0 mağlup etti.

Bu sonucun ardından 7 puana yükselen ve yoluna namağlup devam eden Emre Belözoğlu'nun öğrencileri, 7 puanla liderliğini sürdürdü. 70. dakikada Tomas Simkovic'in kırmızı kart görmesiyle son 20 dakikayı 10 kişi oynayan Rigas ise 2 puanla son sırada kaldı. İlk galibiyetini alan Fiorentina, 4 puanla 2. sırada yer alırken 3 puanlı Hearts, 3. sırada kendisine yer buldu.

Temsilcimizde sakatlıkları bulunan Leonardo Duarte ve Patryk Szyzs bu mücadelede forma giyemedi. Sırtındaki ağrılar nedeniyle ameliyat edilen ve sahalardan uzun süre ayrı kalacak Mesut Özil de kadroda yer almadı.

Kaybetmeyi unuttu!

Süper Lig ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde yoluna doludizgin devam eden Başakşehir, gösterdiği performansla dikkatleri üstüne çekmeyi başardı. Ligde oynadığı 7 maçta 5 galibiyet, 2 beraberlik alarak zirve yarışı veren Başakşehir, namağlup unvanını sürdürüyor. Emre Belözoğlu ve öğrencileri, Ön Eleme ile Play Off turlarında sahadan hiç mağlup ayrılmadı. Turuncu Lacivertliler, 2. Ön Eleme Turu'nda İsrail ekibi Netanya'yı, 3. Ön Eleme Turu'nda İzlanda ekibi Breidablik'i, Play Off Turu'nda ise Belçika ekibi Royal Antwerp'i geçerek, UEFA Avrupa Konferans Ligi gruplarına kalmayı başardı.

Konferans Ligi A grubu ilk maçlarında İskoç ekibi Hearts'ı 4-0'lık skorla geçen Turuncu Lacivertliler, iyi performansına grup etabında da devam etti. Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi A grubu ikinci maçında, Fiorentina'yı 3-0'la geçerek 2'de 2 yaptı, 3. maçında Rigas'la 0-0 berabere kalarak namağlup unvanını korudu.

Maçtan dakikalar:

17. dakikada kaleyi cepheden gören bir noktadan Saric’in şutu kaleyi bulmadı.

32. dakikada ceza sahası dışından Aleksic’in şutu üstten farklı şekilde auta çıktı.

36. dakikada savunmadan seken topa ceza sahası dışından çok sert vuran Mahmut’un şutunu kaleci güçlükle kornere çeldi.

İlk 45 dakika 0-0 sona erdi.

48. dakikada Deniz’in ortasında Aleksic’in kafa vuruşunu savunma kornere gönderdi.

56. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Ilic’in şutu direğe çarparak oyun alanına geri döndü.

60. dakikada savunmadan dönen topla buluşan Berkay’ın ceza sahası içinde kaleyi cepheden gören bir noktadan şutunda meşin yuvarlak kaleci Steinbors’un kucağında kaldı.

72. dakikada ceza sahası içi sol çaprazdan Okaka’nın şutunda savunma ayak koyarak mutlak bir gol pozisyonunu önledi.

90 dakikada gol sesi çıkmadı ve karşılaşma 0-0'lık eşitlikle tamamlandı.

STAT: Skonto

HAKEMLER: Radu Petrescu, Radu Ghinguleac, Mircea Mihail Grigoriu

RFS: Steinbors - Jatta, Jagodinskis, Lipuscek, Vlalukin (Dk. 85 Rakels), Saric (Dk. 90+2 Zjuzins), Panic, Mares, Simkovic, Emerson (Dk. 46 Friesenbichler), Ilic (Dk. 81 Maksimenko)

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR: Muhammed Şengezer, Caiçara (Dk. 81 Ömer Ali Şahiner), Ndayishimiye, Touba, Lima (Dk. 87 Hasan Ali Kaldırım), Mahmut Tekdemir (Dk. 87 Biglia), Aleksic (Dk. 59 Berkay Özcan), Deniz Türüç (Dk. 81 Chouiar), Traore, Serdar Gürler, Okaka

KIRMIZI KART: Dk. 70 Simkovic (RFS)

SARI KARTLAR: Steinbors, Mares (RFS), Mahmut Tekdemir, Traore (İstanbul Başakşehir)