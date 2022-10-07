(ÖZET) Rennes - Dinamo Kiev maç sonucu: 2-1

Fenerbahçe 'nin AEK Larnaca'yı 2-0 mağlup ettiği UEFA Avrupa Ligi B Grubu'nun diğer maçında Rennes, sahasında Dinamo Kiev'i konuk etti. Fransız ekibi, sahasında Dinamo Kiev'i 2-1 mağlup etmeyi başardı.

Rennes'in gollerini 23. dakikada Martin Terrier ve 89. dakikada Desire Doue atarken Dinamo Kiev'in tek golü ise 33. dakikada Viktor Tsygankov'dan geldi.

Grupta temsilcimiz Fenerbahçe ile berabere kalan ve AEK Larnaca ile Dinamo Kiev'i mağlup eden Rennes, puanını 7 yaparken Dinamo Kiev ise 3 maç sonunda 0 puanla grubun son sırasında yer aldı.