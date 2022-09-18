(ÖZET) Reims-Monaco maç sonucu: 0-3

Fransa Ligue 1 8. hafta maçında Monaco, Reims'e konuk oldu.

Ev sahibinde Bradley Locko, 22. dakikada kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı. İlk devrede iki takımda gol atamadı ve 0-0 sona erdi.

Son dakikalarda 2 gol!

İkinci yarıya Monaco golle başladı. 47'de Aleksandr Golovin'in golüyle 1-0 öne geçti. Mücadelenin son dakikalarına kadar tek gollü üstünlük devam etti.

87. dakikada Takumi Minamino skoru 2-0'a taşırken bu golden sadece 3 dakika sonra Wissam Ben Yedder maçın skorunu belirledi: 0-3

Bu sonucun ardından Monaco puanını 14'e yükseltirken Reims 6 puanda kaldı.

Monaco Ligue 1'in 9. haftasında Nantes'ı konuk edecek, Reims ise Troyes deplasmanına gidecek.

trabzonspor" target="_self" style="text-decoration: underline;font-weight: bold;"> Trabzonspor 'un rakibi

UEFA Avrupa Ligi H grubunda Trabzonspor'un rakibi olan Monaco, 2 maçta 3 puan toplamıştı. Fransa ekibi Trabzonspor'u ağırlayacak.