(ÖZET) Reggio Emilia-Bahçeşehir Koleji maç sonucu: 69-72

Basketbol FIBA Erkekler Avrupa Kupası'nda gurur günümüz... Yarı finalde Hollanda temsilcisi ZZ Leiden'ı 77-71 ve 90-82 devirerek final bileti alan Bahçeşehir Koleji, İtalya'nın Unahotels Reggio Emilia takımıyla deplasmanda kozlarını paylaştı. Bahçeşehir Koleji mbüyük bir mücadeleye sahne olan maçta sahadan 72-69'lık skorla galip ayrıldı. Bu sonuçla birlikte Bahçeşehir, İstanbul'da oynanacak olan rövanş mücadelesi öncesinde avantajlı skoru elde etmiş oldu.

İki maç üzerinden yapılan finalde rövanş, 27 Nisan Çarşamba günü Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak. Toplam skorda rakibinden daha fazla sayı üreten takım şampiyonluğa ulaşacak.

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Başkanlar bir arada

Bahçeşehir Koleji Başkanı Enver Yücel, maç öncesi Reggiana Başkanı Veronica Bartoli ile bir araya geldi. Enver Yücel, Veronica Bartoli'ye başarılar dilerken İstanbul'a davet etti.

İLK ÇEYREK SONUCU | Reggio Emilia 18-19 Bahçeşehir Koleji

İLK YARI SONUCU | Reggio Emilia 34-40 Bahçeşehir Koleji

ÜÇÜNCÜ ÇEYREK SONUCU | Reggio Emilia 47-63 Bahçeşehir Koleji

MAÇ SONUCU | Reggio Emilia 69-72 Bahçeşehir Koleji