(ÖZET) Real Madrid - Villarreal maç sonucu: 2-1

La Liga'nın 38. ve son haftasında Real Madrid, Villarreal'i ağırladı. 17 maçtır kaybetmeyen ve haftaya lider Atletico Madrid'in gerisinde 2. sırada giren Real Madrid, sezonu galibiyetle tamamlasa da şampiyonluğa ulaşamadı. Estadio Alfredo Di Stefano'da oynanan maçın 20. dakikasında Yeremi Pino'nun golüyle öne geçen Villarreal, ilk 45 dakikayı 1-0 önde tamamladı.

İkinci yarı oyunun hakimiyetini eline alan Real Madrid, 55. dakikada eşitliği yakaladı, VAR golü iptal etti. 87. dakikada bir kez daha sahneye çıkan Fransız golcü, skoru 1-1'e getiren golü kaydetti. 90+2. dakikada Luka Modric'in golüyle sahadan 2-1 galip ayrılan Eflatun Beyazlılar, sezonu 18 maçlık yenilmezlik serisiyle noktaladı, şampiyon Atletico Madrid'in 2 puan gerisinde 84 puanla 2. sırada yer aldı.

Sarı Denizaltılar ise 58 puanla 7. sırada sezona nokta koydu. Valladolid'i deplasmanda 2-1 mağlup eden Atletico Madrid ise 86 puanla şampiyonluğa ulaştı. 31 puanlı Valladolid ise 19. sırada kaldı ve ligden düştü.