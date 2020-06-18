(ÖZET) Real Madrid - Valencia maç sonucu: 3-0

Barcelona kaçıyor, Real Madrid kovalıyor! Eflatun-beyazlılar, La Liga'nın 29. haftasında Alfredo di Stefano Stadyumu'nda Valencia'yı konuk etti. İç sahadan oynadığı 14 maçta mağlubiyet yüzü görmeyen Zidane'ın öğrencileri, Valencia engelini rahat geçti ve serisini sürdürdü. Sahadan 3-0 galip ayrılan Madrid ekibi, lider Barcelona'yı takibini sürdürdü ve puan farkını yeniden 2'ye indirdi. Real Madrid'e 3 puanı getiren goller; 61 ve 86'da Karim Benzema ile 74'te Marco Asensio'dan geldi.

Real Madrid formasıyla 243. golünü atan Karim Benzema, kulüp tarihinin en golcü 5. futbolcusu oldu.

Sahalardan yaklaşık 1 yıldır uzak olan Marco Asensio, sahalara döndüğü ilk maçta, topa ilk dokunuşunda golünü attı.

Valencia ise 43 puanla 8. sırada kaldı.



