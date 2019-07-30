(ÖZET) Real Madrid - Tottenham maç sonucu: 0-1
Fenerbahçe'nin de katıldığı 2019 AUDI Cup'ta günü ilk maçında Tottenham, Real Madrid'i 1-0'lık skorla devirmeyi başardı. Madrid ekibi Amerika'daki 7-3'lük Atletico yenilgisinin ardından bir önemli maçta daha mağlup oldu.
Harry Kane, Ndombele, Eriksen ve Son'lu Tottenham; Eden Hazard, Benzema ve Modric'li Real Madrid'le karşılaştı.
İngiliz ekibi, 22. dakikada Harry Kane'in attığı golle maçtan 1-0'lık ggalibiyetle ayrıldı. Keylor Navas yaptığı kurtarışlarla maça damga vurdu.
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İki takımın ilk 11'leri şu şekilde:
Real Madrid: Keylor; Carvajal, Ramos, Varane, Marcelo; Lucas V, Kroos, Modric, Hazard; Benzema, Rodrygo
Tottenham: Gazzaniga; Foyth, Alderweireld, Vertonghen, Rose; Winks, Ndombele; Lamela, Eriksen, Son; Kane
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