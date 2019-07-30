(ÖZET) Real Madrid - Tottenham maç sonucu: 0-1

Fenerbahçe'nin de katıldığı 2019 AUDI Cup'ta günü ilk maçında Tottenham, Real Madrid'i 1-0'lık skorla devirmeyi başardı. Madrid ekibi Amerika'daki 7-3'lük Atletico yenilgisinin ardından bir önemli maçta daha mağlup oldu.

30 Temmuz 2019, Salı 18:48 Son Güncelleme:
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(ÖZET) Real Madrid - Tottenham maç sonucu: 0-1

Harry Kane, Ndombele, Eriksen ve Son'lu Tottenham; Eden Hazard, Benzema ve Modric'li Real Madrid'le karşılaştı.

İngiliz ekibi, 22. dakikada Harry Kane'in attığı golle maçtan 1-0'lık ggalibiyetle ayrıldı. Keylor Navas yaptığı kurtarışlarla maça damga vurdu.

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İki takımın ilk 11'leri şu şekilde:

Real Madrid: Keylor; Carvajal, Ramos, Varane, Marcelo; Lucas V, Kroos, Modric, Hazard; Benzema, Rodrygo

Tottenham: Gazzaniga; Foyth, Alderweireld, Vertonghen, Rose; Winks, Ndombele; Lamela, Eriksen, Son; Kane

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