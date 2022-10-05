(ÖZET) Real Madrid - Shakhtar Donetsk maç sonucu: 2-1

UEFA Şampiyonlar Ligi F Grubu'nda üçüncü hafta maçları oynanırken Real Madrid, sahasında Shakhtar Donetsk'i konuk etti. Ev sahibi ekip, karşılaşmadan 2-1'lik skorla galip ayrıldı.

Real Madrid'in golleri 13. dakikada Rodrygo ve 28. dakikada Vinicius Junior'dan gelirken Shakhtar'ın tek golünü 39. dakikada Oleksandr Zubkov attı.

Real Madrid, bu sonuçla grupta 3'te 3 yaparken Shakhtar ise gruptaki ilk yenilgisini almış oldu. İspanyol devi, 9 puanla zirvede yer alırken Shakhtar haftayı 4 puanla ikinci sırada tamamladı.

Şampiyonlar Ligi'nde kariyerinin 102. galibiyetini elde eden Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, böylece Sir Alex Ferguson'ın Şampiyonlar Ligi'nde en çok maç kazanan teknik direktörü rekoruna ortak oldu.



