ÖZET | Real Madrid - Mönchengladbach maç sonucu: 2 - 0

Real Madrid çok zorladığı Şampiyonlar Ligi B Grubu'nu lider tamamlamayı başardı. Son hafta maçında Borussia Mönchengladbach'ı evinde Benzema'nın golleriyle yenen Zidane'ın ekibi 10 puanla zirvede yer aldı. Konuk ekip ise Inter ile Shakhtar Donetsk maçının berabere bitmesinin ardından averajla son 16 turuna kalmayı başardı

Grupta iki maçta da Shakhtar Donetsk'e kaybeden ve son haftaya 3.sırada giren Real Madrid adına iki gol atan ve turu getiren Karim Benzema aynı zamanda Lionel Messi (71), Cristiano Ronaldo (67), Raul (53) ve Ruud van Nistelrooy’un (50) ardından Şampiyonlar Ligi tarihinde grup maçlarında 50 gole ulaşan beşinci oyuncu oldu