(ÖZET) Real Madrid-Mallorca maç sonucu: 4-1
İspanya La Liga'nın 5. haftasında Real Madrid, evinde karşılaştığı Mallorca'yı 4-1 mağlup etti. Mallorca'nın tek golünü Vedat Muric atarken Real Madrid, Valverde, Vinicius Junior, Rordrygo ve Rüdiger ile skor üretti.
La Liga'da son şampiyon Real Madrid, Mallorca'yı konuk etti.
Sezon başında Lazio'dan 7 milyon euor bedelle transfer olan Muriç mücadeleye ilk 11'de başladı.
45 dakikada 2 gol
Maçın 35. dakikasında konuk ekip Mallorca sağ kanattan serbest vuruş kazandı. Kang-in Lee'nin arka direğe doğru yaptığı ortaya Muric kafa vurdu ve top ağlarla buluştu: 0-1
45. dakikada kendi yarı sahasında topla buluşan Federico Valverde rakip ceza sahasına kadar topu sürdü ve harika bir şutla skoru 1-1 yaptı.
Madrid coştu
İkinci yarıya etkili başlayan Real Madrid, 72. dakikada Rodrygo'nun getirdiği topta Vinicius ile golü buldu ve 2-1 öne geçti. Böylece Brezilyalı yıldız son 5 maçta da gol atmış oldu.
89'da ikinci golün asistini yapan Rodrygo bu kez çalımlarla ceza sahasına girip bitirici vuruşu kendisi yaptı ve skoru 3-1'e getirdi.
Maçın 90. dakikasında ise Antonio Rüdiger'in golü sonucu belirledi: 5-1
5'te 5 yaptı
Eflatun-Beyazlılar bu galibiyetle ligde kayıpsız devam etti. 5 maç sonunda 15 puan toplayan Real Madrid, liderliğini sürdürdü.