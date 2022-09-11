(ÖZET) Real Madrid-Mallorca maç sonucu: 4-1





La Liga'da son şampiyon Real Madrid, Mallorca'yı konuk etti.

Sezon başında Lazio'dan 7 milyon euor bedelle transfer olan Muriç mücadeleye ilk 11'de başladı.

45 dakikada 2 gol

Maçın 35. dakikasında konuk ekip Mallorca sağ kanattan serbest vuruş kazandı. Kang-in Lee'nin arka direğe doğru yaptığı ortaya Muric kafa vurdu ve top ağlarla buluştu: 0-1

45. dakikada kendi yarı sahasında topla buluşan Federico Valverde rakip ceza sahasına kadar topu sürdü ve harika bir şutla skoru 1-1 yaptı.

Madrid coştu

İkinci yarıya etkili başlayan Real Madrid, 72. dakikada Rodrygo'nun getirdiği topta Vinicius ile golü buldu ve 2-1 öne geçti. Böylece Brezilyalı yıldız son 5 maçta da gol atmış oldu.

89'da ikinci golün asistini yapan Rodrygo bu kez çalımlarla ceza sahasına girip bitirici vuruşu kendisi yaptı ve skoru 3-1'e getirdi.

Maçın 90. dakikasında ise Antonio Rüdiger'in golü sonucu belirledi: 5-1

5'te 5 yaptı

Eflatun-Beyazlılar bu galibiyetle ligde kayıpsız devam etti. 5 maç sonunda 15 puan toplayan Real Madrid, liderliğini sürdürdü.