(ÖZET) Real Madrid - Liverpool maç sonucu: 3-1

29 Mayıs'ta İstanbul'daki Atatürk Olimpiyat Stadı'nın ev sahipliği yapacağı UEFA Şampiyonlar Ligi finali öncesi çeyrek finallerin heyecanı başladı... Gecenin maçı İspanya'da Real Madrid ile Ozan Kabak'lı Liverpool arasında oynandı. Estadio Alfredo Di Stefano'da oynanan müsabakada 4 gol çıktı. 27'de Vinicius Junior ile öne gene geçen Real Madrid, 36'da Marco Asensio ile farkı 2'ye çıkardı ve ilk 45 dakika ev sahibinin 2-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

İkinci yarıya iyi başlayan Liverpool, 51'de Mısırlı süperstarı Mohamed Salah ile farkı 1'e indirdi.

Skor perdesini açan isim olan Vinicius Junior, 65'te bir kez daha sahne aldı ve skoru belirleyen golü kaydetti. Sahadan 3-1 galip ayrılan Real Madrid, 14 Nisan'da oynanacak rövanş öncesi avantajı cebine koydu.

Liverpool'da karşılaşmaya ilk 11'de çıkan Ozan Kabak, 81 dakika sahada kaldı.

Hafta sonu ligde Barcelona ile El Clasico'da karşılaşacak Real, Liverpool'a karşı son 4 maçı da kazanmış oldu.

İki takım en son 2018'deki Devler Ligi finalinde karşılaşmış ve Real, Liverpool'u 3-1 yenerek kupayı almıştı. Finalde İspanyollar'ın kaptanı Sergio Ramos, Mohamed Salah'ı omzundan sakatlamış ve bu olay uzun süre konuşulmuştu.

Yaklaşık 3 yıl sonraki rövanş öncesi Ramos, kendisi gibi sakatlıkları devam eden Hazard, Carvajal ve koronavirüs testi pozitif çıkan Varane'la birlikte İngilizler'e karşı forma giyemedi. Konuk ekipte de Origi, Matip, Kelleher, Virgil van Dijk, Henderson ve Joe Gomez dev maçta forma giyemedi.







