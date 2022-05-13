(ÖZET) Real Madrid-Levante maç sonucu: 6-0

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde harika senaryolarla finale yükselen, İspanya La Liga'da da şampiyonluğunu garantileyen Real Madrid 36. hafta karşılaşmasında Levante'yi konuk etti. Los Galacticos taraftarı önünde ligde kalması mucizelere bağlı olan rakibi karşısında gol oldu yağdı, Eflatun-Beyazlılar sahadan 6-0'lık galibiyetle ayrıldı.

Benzema, Raul'ü yakaladı!

Madrid temsilcisine 3 puanı getiren golleri, Vinicus Junior (3), Ferland Mendy, Karim Benzema ve Rodrygo kaydetti. Vinicus hat-trick'iyle yıldızlaşırken, Benzema da attığı bu golle Real Madrid formasıyla rakip filelere toplamda 323. golünü bırakarak Raul Gonzalez ile birlikte kulüp tarihinin en golcü 2. oyuncusu oldu.

Bu sonuçla Real Madrid puanını 84 yaptı, Levante ise 29 puanla son sırada kaldı.