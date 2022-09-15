MENÜ

(ÖZET) Real Madrid-Leipzig maç sonucu: 2-0

Şampiyonlar Ligi F Grubu ikinci maçında Real Madrid, sahasında konuk ettiği Leipzig'i 2-0 mağlup etti. Madrid'e galibiyeti getiren golleri Federico Valverde ve Marco Asensio attı.

15 Eylül 2022, Perşembe 00:21 Son Güncelleme:
- A +
(ÖZET) Real Madrid-Leipzig maç sonucu: 2-0

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid, Alman temsilcisi Leipzig ile karşılaştı.

Mücadele uzun süre 0-0 devam ederken son on dakika galip gelen takımı belirledi.

80. dakikada Real Madrid'de Federico Valverde skoru 1-0'a getirdi. Maçta son sözü de oyuna sonradan giren Asensio söyledi: 2-0

Bu skorun ardından f grubunda puanını 6'ya yükselten Real Madrid liderliğe yükselirken, Leipzig iknci maçından da mağlubiyetle ayrıldı.

Gelecek hafta maçında Real Madrid, Shakhtar Donetsk'ı konuk edecek. Leipzig ise sahasında Celtic ile karşılaşacak.


YORUM YAZ
Sıradaki haber yükleniyor...