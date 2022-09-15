(ÖZET) Real Madrid-Leipzig maç sonucu: 2-0

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid, Alman temsilcisi Leipzig ile karşılaştı.

Mücadele uzun süre 0-0 devam ederken son on dakika galip gelen takımı belirledi.

80. dakikada Real Madrid'de Federico Valverde skoru 1-0'a getirdi. Maçta son sözü de oyuna sonradan giren Asensio söyledi: 2-0

Bu skorun ardından f grubunda puanını 6'ya yükselten Real Madrid liderliğe yükselirken, Leipzig iknci maçından da mağlubiyetle ayrıldı.

Gelecek hafta maçında Real Madrid, Shakhtar Donetsk'ı konuk edecek. Leipzig ise sahasında Celtic ile karşılaşacak.



