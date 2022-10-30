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(ÖZET) Real Madrid - Girona maç sonucu: 1-1

İspanya LaLiga'nın 12. haftasında Real Madrid, sahasında ağırladığı Girona ile 1-1 berabere kalarak bu sezonki ikinci puan kaybını yaşarken Real Madrid'de Toni Kroos, kariyerinin ilk kırmızı kartını gördü.

30 Ekim 2022, Pazar 21:49 Son Güncelleme:
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(ÖZET) Real Madrid - Girona maç sonucu: 1-1

İspanya LaLiga'nın 12. haftasında Real Madrid, sahasında Girona'yı konuk etti. Ev sahibi ekip, Girona ile 1-1 berabere kalarak bu sezon sezon ikinci kez puan kaybı yaşadı. 

Real Madrid'in golü 70. dakikada Vinicius Junior'dan gelirken Girona'nın golünü ise 80. dakikada penaltıdan Christian Stuani kaydetti. Real Madrid'de Toni Kroos, 90+1. dakikada ikinci sarı karttan kırmızı kart ile oyun dışında kaldı. 

Ligdeki 12. maçında 2. beraberliğini alan Real Madrid, 32 puanla haftayı lider tamamlamayı garantilerken Girona ise 12 maç sonunda 10 puana yükseldi.

Toni Kroos'tan bir ilk

Maçın 90+1. dakikasında çift sarı karttan oyun dışında kalan Toni Kroos, kariyerinde bir ilki yaşadı. 32 yaşındaki Alman yıldız, uzun süreli futbolculuk kariyerindeki ilk kırmızı kartını görmüş oldu. 

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