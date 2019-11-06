UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu’nda temsilcimiz Galatasaray, deplasmanda Real Madrid ile karşı karşıya geldi.

Deplasmanda oynadığı karşılaşmadan temsilcimiz, 6-0’lık mağlubiyetle ayrıldı. Ev sahibi ekibi galibiyete taşıyan goller 4., 7. ve 90+2. dakikalarda Rodrygo'dan, 14. dakikada penaltıdan Sergio Ramos'dan, 45 ve 81. dakikalarda da Benzema’dan geldi.

Grupta 4. maçında gol atamayan temsilcimiz, 1 puanla son sırada kalırken Real Madrid puanını 7’ye yükseltti. Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'ne veda ederken UEFA Avrupa Ligi iddiasını sürdürüyor.

MAÇTAN DAKİKALAR

Maç başladı.

GOL | Real Madrid, sol kanattan gelişen atakta yapılan orta sonucunda ceza sahası içi sağ çaprazda Rodrygo'yu topla buluşturdu. Lemina'dan sıyrılarak vuruşunu yapan Brezilyalı oyuncu, 4. dakikada takımını öne geçirdi: 1-0.

5. dakikada Toni Kroos, ceza sahası dışından vuruşunu yaparken topu Muslera çıkardı.

GOL | Real Madrid'de sol kanattan Marcelo'nun yaptığı ortada kafa vuruşunu yapan Rodrygo, 7. dakikada kendisinin ve takımının ikinci golünü attı: 2-0.

PENALTI | Galatasaray'da, Nzonzi'nin Kroos'un ayağına bastığı pozisyonu VAR'da izleyen hakem Zwayer, penaltı noktasını gösterdi.

SARI KART | Nzonzi, Kroos'a yaptığı hareket sonrası 13. dakikada sarı kart gördü.

GOL | Penaltıyı kullanan Sergio Ramos, 14. dakikada farkı 3'e çıkardı: 3-0.

21. dakikada savunmanın arkasına hareketlenen Lemina'nın vuruşu Real Madrid oyuncularından dönerken ikinci topta Andone'nin ceza sahası dışından yaptığı vuruş farklı şekilde üstten dışarı gitti.

36. dakikada Toni Kroos'un sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta, ceza sahasına yapılan ortaya Karim Benzema etkisiz bir vuruş yaptı ve top auta çıktı.

37. dakikada Galatasaray'da savunma arkasına atılan topa hareketlenen Feghouli'den önce kaleci Courtouis göğsüyle topu kontrol ederek uzaklaştırdı.

39. dakikada Real Madrid'in sol kanattan kullandığı serbest vuruşta yapılan ortaya Casemiro'nun yaptığı kafa vuruşu, ağlarla buluşmasına rağmen ofsayt nedeniyle gol değeri kazanmadı.

SARI KART | 42. dakikada Real Madrid'de Valverde, orta alanda Lemina'ya yaptığı faul sonrası sarı kart gördü.

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ | 42. dakikada Real Madrid'de iki golün asistini yapan Marcelo oyundan çıkarken Ferland Mendy oyuna dahil oldu.

GOL | 45. dakikada Galatasaray'da Nagatomo'nun hatalı pası sonrası topu alan Rodrygo, sağ kanattan topu içeri çevirdi ve Benzema altı pas üzerinden yaptığı vuruşla farkı 4'e çıkardı: 4-0.

İlk yarı 4-0'lık Real Madrid üstünlüğüyle sona erdi.

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ | Galatasaray'da ikinci yarı öncesi Nzonzi'nin yerine Ömer Bayram oyuna girdi.

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ | İkinci yarı öncesi Andone'nin yerine de Ryan Donk oyuna dahil oldu.

Karşılaşmanın ikinci yarısı başladı.

50. dakikada ceza sahası içi sol çaprazda topla buluşan Benzema'nın dar açıdan yaptığı vuruş farklı şekilde auta gitti.

SARI KART | 57. dakikada Galatasaray'da Ryan Babel, hakeme itirazları sonucunda sarı kart gördü.

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ | 60. dakikada Real Madrid'de Casemiro oyundan çıkarken Luka Modric oyuna dahil oldu.

67. dakikada Toni Kroos, ceza sahası dışından etkili bir vuruş yaparken Muslera, topu çıkarmayı başardı. Dönen topta ise Benzema, istediği vuruşu yapamadı.

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ | 68. dakikada Hazard oyundan çıkarken Isco oyuna dahil oldu.

68. dakikada sol kanattan kullanılan kornerde Isco'nun ön direkte yaptığı kafa vuruşunu, kaleci Muslera çıkardı.

74. dakikada Karim Benzema, ceza sahası içi sol çaprazında yakın mesafeden bir vuruş yaptı. Muslera topu çıkarmayı başardı.

78. dakikada kullanılan Galatasaray korneri sonrası Luyindama'nın kafa vuruşunda topla buluşan Lemina'nın yakın mesafeden yaptığı kafa vuruşu Courtois'da kaldı.

GOL | 81. dakikada Dani Carvajal'in sağ çizgiden içeri çevirdiği topta Benzema'nın altı pastan vuruşu skoru 5-0'a getirdi: 5-0.

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ | 88. dakikada Galatasaray'da Nagatomo'nun yerine Adem Büyük oyuna girdi.

GOL | 90+2. dakikada Benzema'nın pasında Rodrygo skoru 6-0'a getirdi.

Karşılaşma da 6-0 Real Madrid üstünlüğü ile sona erdi.

STAT: Santiago Bernabeu

HAKEMLER: Felix Zwayer, Thorsten Schiffner, Marco Achmüller

REAL MADRID: Courtois - Carvajal, Ramos, Varane, Marcelo (Dk. 42 Mendy), Casemiro (Dk. 60 Modric), Valverde, Kroos, Rodrygo, Hazard (Dk. 67 Isco), Benzema

GALATASARAY: Muslera - Mariano, Marcao, Luyindama, Nagatomo (Dk. 87 Adem Büyük), Nzonzi (Dk. 46 Donk), Seri, Lemina, Feghouli, Babel, Andone (Dk. 46 Ömer Bayram)

GOLLER: Dk 4 - Dk 7 - Dk. 90+2 Rodrygo, Dk. 14 Ramos (P), Dk 45 - Dk. 81 Benzema (Real Madrid)

SARI KARTLAR: Nzonzi, Babel (Galatasaray) - Valverde (Real Madrid)

MAÇTAN NOTLAR

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu’nun 4. haftasında deplasmanda Real Madrid ile karşılaşan Galatasaray, İstanbul’daki ilk maça göre ilk 11’de 2 değişiklik yaptı.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Real Madrid karşısında Muslera, Mariano, Luyindama, Marcao, Nagatomo, Nzonzi, Lemina, Seri, Feghouli, Babel, Andone ilk 11’ini sahaya sürdü.

A Grubu’nda İstanbul’da 22 Ekim’de oynanan ve Real Madrid’in 1-0 kazandığı maça göre kadrosunda iki futbolcusunu değiştiren Terim, Donk ve Belhanda’yı yedeğe alarak yerlerine Lemina ve Feghouli’yi ilk 11’de kullandı.

Terim, ligde son oynanan Çaykur Rizespor maçında ilk 11’de şans verdiği Emre Mor ve Ömer Bayram’ı yedek kulübesine çekti. Sarı-kırmızılılarda Çaykur Rizespor maçında görev yapan oyunculardan Şener Özbayraklı sakatlığı nedeniyle, Ahmet Çalık ise UEFA listesinde olmadığı için karşılaşmanın kadrosunda yer almadı.

Real Madrid Teknik Direktörü Zinedine Zidane ise İstanbul’da maça başladığı kadroda değişiklik yapmayarak, Courtois, Carvajal, Varane, Ramos, Marcelo, Kroos, Casemiro, Valverde, Rodrygo, Hazard ve Benzema ilk 11’iyle sahaya çıktı.

Zidane, Real Betis ile 0-0 berabere kaldıkları son lig maçına göre ilk 11’de iki oyuncu değiştirerek, defansta Mendy ve orta sahada Modric’i yedeğe aldı.

Öte yandan Santiago Bernabeu Stadı’ndaki maç için çoğunluğu Avrupa ülkelerinden yaklaşık bin kadar sarı-kırmızılı taraftar geldi.

Maç günü Madrid’e gelen Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz de karşılaşmayı Türkiye’nin Madrid Büyükelçisi Cihad Erginay ve Real Madrid Kulübü Başkanı Florentino Perez ile birlikte izledi.

Real Madridli taraftarların karşılaşmaya çok fazla ilgi göstermediği gözlenirken, 81 bin kapasiteli Santiago Bernabeu’da koltukların yarısından fazlasının boş olduğu görüldü.