(ÖZET) Real Madrid - Fenerbahçe Beko maç sonucu: 101-86

Turkish Airlines EuroLeague'in 25. maç döneminde temsilcilerimizden Fenerbahçe Beko, son şampiyon Real Madrid ile deplasmanda karşı karşıya geldi.

Madrid deplasmanında maça iyi başlayan temsilcimiz, Sloukas'ın sayılarıyla 7:35 kala 2-7'lik üstünlüğü yakaladı. Vesely'i de devreye sokarak etkili oyununu sürdüren Fenerbahçe, 4:21 kala skoru 10-19'a getirdi. Bu skor sonrası molaya giden Real Madrid, dönüşünde 12-2'lik seri yakalayarak 1:39 kala 22-21'lik üstünlüğü yakaladı. Ev sahibi ekip, ilk çeyreği de 27-25 önde tamamladı.

İkinci çeyreğe 9-0'lık seriyle başlayan Real Madrid, 8:35 kala skoru 34-25 yaptı. Bobby Dixon ile hücumda tekrar etkili olmayı başaran temsilcimiz, 6:38 kala skoru 36-33 yapsa da Ayon ve Reyes ile pota altından sayılar bulan ev sahibi ekip, ilk 5 dakikalık bölümü 42-33 üstün geçti. 3:50 kala da 45-35'lik Real Madrid üstünlüğü vardı. Hücumda Melli ile sayılar bulan Fenerbahçe, 1:51 kala farkı azaltarak skoru 47-41'e getirdi. İlk yarı ise ev sahibinin 52-45'lik üstünlüğüyle tamamlandı.

Real Madrid, yıldız ismi Llull ve Fabien Causeur'ün etkili oyunuyla üçüncü çeyreğin bitimine 5:51 kala 60-51 üstün olan taraftı. Guduric ve Sloukas ile isabetler bulan temsilcimiz, 4:08 kala skoru 62-56 yaptı. Sergio Llull'un oyuna ağırlığını koyduğu Madrid ekibi, 11-1'lik seriyle 1:56 kala 73-57'lik skoru yakaladı. Farkı koruyan ev sahibi ekip, üçüncü çeyreği de 77-61 üstün tamamladı.

Son çeyreğe de iyi başlayan Madrid ekibi, 9:10 kala 81-61'lik skorla farkı 20 sayıya çıkardı. Real Madrid, 4:42 kala da 91-72'lik skorla üstün olan taraftı. Temsilcimiz, son bölümde farkı azaltmaya çalışsa da Real Madrid, 101-86'lık skorla karşılaşmadan galip ayrıldı.

Real Madrid'de Anthony Randolph 21 sayıyla maçın en skorer ismi olurken Sergio Llull 17 sayı, 10 ribaunt ile yıldızlaştı. Jaycee Carroll da maçı 12 sayıyla tamamladı.

Temsilcimizde Kostas Sloukas 15 sayı, 7 asist ile öne çıkarken Marko Guduric ve Jan Vesely de 12'şer sayıyla oynadılar.

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Galibiyet farkı 2 maça düştü

Temsilcimiz Fenerbahçe Beko, 25 maçında 4. yenilgisini alırken Real Madrid ise 19. galibiyetini elde etti.

İki takım arasındaki galibiyet farkı 2 maça inerken ikili averaj üstünlüğünü de bu galibiyetle Real Madrid elde etmiş oldu.

1 Şubat 2018'den bu yana en ağır yenilgi

Temsilcimiz Fenerbahçe Beko, 1 Şubat 2018'de Olympiacos deplasmanından 95-70'lik mağlubiyetle dönmüştü. Real Madrid deplasmanında alınan yenilgi o maç sonrasında lig ve EuroLeague dahil olmak üzere alınan en farklı yenilgi oldu.

2016'daki final sonrası yenilen en yüksek sayı: 101

15 Mayıs 2016'da CSKA Moskova'ya uzatma sonunda 101-96 mağlup olduğu maçın ardından Fenerbahçe, Real Madrid deplasmanında yediği 101 sayıyla resmi maçlardaki en yüksek sayı iznini vermiş oldu.