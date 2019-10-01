(ÖZET) Real Madrid - Club Brugge maç sonucu: 2-2
Şampiyonlar Ligi'nde temsilcimiz Galatasaray ile aynı grupta yer alan ekiplerin mücadelesinde Real Madrid, sahasında Club Brugge'ü konuk etti. Belçika ekibi Brugge, karşılaşmanın ilk yarısında 2-0'lık üstünlüğü yakalamasına rağmen Real Madrid, ikinci yarıda bulduğu gollerle karşılaşmanın 2-2 sona ermesini sağladı.
Temsilcimiz Galatasaray'ın da yer aldığı Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda İspanyol devi Real Madrid, sahasında Club Brugge'ü konuk etti.
Maça etkili başlayan Club Brugge, kontratak pozisyonunda 8. dakikada Dennis ile öne geçmeyi başardı: 0-1.
Dennis bu kez 39. dakikada kaleci Courtouis ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda farkı 2'ye çıkararak Santiago Berbabeu'da büyük bir şok yarattı: 0-2.
Karşılaşmanın ilk yarısı Brugge'ün 2-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.
İkinci yarıya baskılı başlayan Real Madrid, 56. dakikada Ramos ile farkı 1'e indirdi: 1-2.
Club Brugge'de 84. dakikada kaptan Vormer, yaptığı faul sonrası ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışında kaldı.
Faul pozisyonunda kullanılan serbest vuruş sonucunda Kroos'un ortasına kafayı vuran Casemiro skoru 2-2'ye getirdi.
Kalan bölümde başka gol olmadı ve mücadele 2-2'lik eşitlikle sona erdi.
Bu sonuçla ilk hafta temsilcimiz Galatasaray ile 0-0 berabere kalan Club Brugge, puanını 2'ye yükseltirken Paris SG deplasmanından 3-0'lık yenilgiyle dönen Real Madrid, ilk puanını aldı.
Real Madrid - Club Brugge ilk 11'ler:
Real Madrid: Courtois, Carvajal, Ramos, Varane, Nacho, Kroos, Modric, Casemiro, Hazard, Lucaz Vazquez, Benzema
Club Brugge: Mignolet, Ricca, Deli, Mechele, Mata, Rits, Vormer, Vanaken, Diatta, Tau, Dennis