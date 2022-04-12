ÖZET | Real Madrid - Chelsea maç sonucu: 2-3

Devler Ligi'nde ilk yarı finalistler belli oldu. Gecenin maçında İngiltere'de Chelsea'yi 3-1'le şoka uğratan Real Madrid, rövanşta rakibini Bernabeu'da ağırladı. Real Madrid bu kez kendi sahasında da kazanarak turu geçen taraf olmak istedi. Chelsea sürpriz peşindeydi.

Karşılaşmaya İngiliz ekibi hızlı başladı ve 15. dakikada Mason Mount'un golüyle 1-0 öne geçti. Thomas Tuchel'in öğrencileri, 51. dakikada Rüdiger'in golüyle durumu 2-0 yaptı. Maviler, 62. dakikada Marcos Alonso'nun golüyle farkı 3'e çıkardı ancak VAR incelemesi sonrasında top Alonso'nun eline çarptığı gerekçesiyle gol iptal edildi. Bu gol olmasa da 75. dakikada Timo Werner sahne aldı ve attığı golle skoru 3-0'a getirdi. Bu skor Chelsea'nin tur atlamasına yetiyordu ancak Real Madrid, 80'de Rodrygo'nun golüyle durumu 3-1'e getirince tüm planlar alt üst oldu. Maçın 90 dakikası 3-1'lik Chelsea üstünlüğü ile sona erdi ve ilk maçın Real Madrid lehine 3-1 sonuçlanması nedeniyle maç 15'er dakikadan 2 devre oynanacak şekilde uzatmaya gitti.

İlk uzatma devresine ev sahibi Real Madrid etkili başladı. İngiltere'deki mücadelede hat-trick yaparak takımının tur atlaması adına önemli bir galibiyeti kazandıran Benzema, bu kez İspanya'daki maçın uzatma devresinde ortaya çıktı. Fransız golcü 96. dakikada attığı golle durumu 3-2'ye getirdi. Bu skor Madrid'in tur atlamasına yetiyordu. Maçın uzatma dakikalarında başka gol olmadı ve Real Madrid, İngiltere'de Benzema'nın açtığı perdeyi Benzema ile kapatarak tur atlayan taraf oldu.

Real Madrid, yarın oynanacak Liverpool-Benfica maçının galibiyle yarı finalde eşleşecek.

MAÇTAN DAKİKALAR

⚽ GOL | 15' Chelsea, Mason Mount'un golüyle deplasmanda 1-0 öne geçti. İngiliz ekibi orta bölgeden paslaşarak geldi. Timo Werner ceza sahasına giren Mason Mount'a pasını gönderdi. İngiliz futbolcu bu pasla ceza sahasına girdi ve uygun açıdan şutunu gönderip takımını 1-0 öne geçiren golü kaydetti.

⏱ 23' Real Madrid gole çok yaklaştı. Ceza sahasının dışından Karim Benzema şutunu attı savunmaya da çarpan top üstten az farkla kornere çıktı.

⏱ 34' Chelsea, Real Madrid'in savunma dağılımını delmek için sürekli paslaşarak alan aradı. Rudiger, bu paslaşma sonrasında son çareyi şut çekerek kullandı. Alman savunmacı yaklaşık 40 metreden sert bir şut çekti ancak top yandan auta çıktı.

⚽ GOL | 51' Chelsea Rüdiger'in golüyle durumu 2-0 yaptı. Sağ köşeden Mason Mount tarafından kullanılan köşe vuruşunda ceza sahasına gelen topa Alman futbolcu yükselip kafasıyla vurdu ve topu köşeden filelere gönderdi.

⏱ 54' Sağ kanattan ceza sahasına arka alanına gönderilen ortada Benzema topu göğsüyle kontrol edip şutunu attı ancak son anda savunma araya girerek tehlikeyi önledi.

⏱ 56' Real Madrid, Toni Kroos ile gole çok yaklaştı. Yaklaşık 30 metreden kullanılan frikikte Kroos'un şutunu Mendy son anda köşeden çıkardı.

⏱ 58' 2-0'dan sonra maç hareketlendi. Bu kez tehlikeli gelen taraf Chelsea oldu. Mason Mount orta alanda topu alıp Madrid ceza sahasına doğru topla birlikte ilerledi. Soldan ceza sahası içerisine giren Havertz'e pasını gönderdi. Alman futbolcu topu önüne alıp, düzelttikten sonra şutunu attı ancak meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.

⏱ 62' Real Madrid bir kez daha gole çok yaklaştı. Carvajal sağ köşeden yerden ceza sahası dışına pasını gönderdi. Federico Valvarde gelişine şutunu attı top üstten az farkla auta çıktı.

❌ 62' Chelsea, Marcos Alonso ile durumu 3-0 yaptı ancak VAR incelemesi sonrasında gol geçersiz sayıldı. Real Madrid savunmasında Mendy çıkarken topu kaptırdı. Kalabalık gelen Chelsea'da top Kante'de kaldı. Fransız futbolvu sol kanattan bindirme yapan Marcos Alonso'ya pasını gönderdi. İspanyol futbolcu şutunu çekti, Carvajal engelledi, yeniden önünde kalan topa yıldız futbolcu şok şık bir vuruş yaptı top 90'dan filelerle buluştu. Gol sonrasında yapılan VAR incelemesinde top Alonso'nun eline çarptığı gerekçesiyle gol iptal edildi.

⏱ 66' Real Madrid, Benzema ile gole çok yaklaştı. Sol kanattan Mendy ortasını gönderdi. Ceza sahasında Karim Benzema savunmanın arasından yükselerek kafa vuruşunu yaptı, top üst direğe çarpıp auta çıktı.

⚽ GOL | 75' Chelsea, Timo Werner ile durumu 3-0'a getirdi. Mateo Kovacic, savunma arkasına koşu yapan Timo Werner'e pasını gönderdi. Alman futbolcu, topu kontrol ettikten sonra Casemiro'yu çalımladı, Carvajal'i çalımladıktan sonra şutunu attı, kaleci Courtois'e çarpan top filelerle buluştu.

⚽ GOL | 80' Real Madrid, Rodrygo'nun golüyle durumu 3-1'e getirdi. Sol içten Modric arka direğe doğru ayağının dışıyla harika bir orta gönderdi. Rodrygo gelişine şutunu attı ve skoru 3-1 yaptı.

UZATMA DAKİKALARI

⚽ GOL | 96' Real Madrid, Benzema'nın golüyle durumu 3-2 yaptı. Chelsea'nin çıkarken kaptırdığı topta Camavinga araya girerek topu kazanan isim oldu. Soldan koşu yapan Vinicius Junior'a pasını gönderdi. Brezilyalı futbolcu ceza sahası içindeki Benzema'ya al da at dercesine bir orta yaptı ve Fransız golcüye sadece kafasıyla vurmak kaldı: 2-3.



