ÖZET | Real Madrid - Chelsea maç sonucu: 1-1

Geçtiğimiz hafta Avrupa Süper Ligi'ni kurma girişiminde bulunan 12 devin içinde yer alan Real Madrid ile Chelsea, bu akşam Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında karşılaştı. 29 Mayıs'ta İstanbul'da oynanacak final öncesi avantajı yakalayan İngiliz temsilcisi oldu.

Christian Pulisic'in 14.dakikada attığı golle 1-0 öne geçen Chelsea karşısında beraberliği deneyimli golcü Benzema getirdi. Fransız yıldız 29.dakikada durumu 1-1'e getirdi. Maçta başka gol olmayınca Chelsea sahadan avantajla ayrıldı. Finale kalacak takım 5 Mayıs Çarşamba akşamı Stamford Bridge stadında belli olacak.

Real Madrid kaleye iki isabetli şut çekebildi

Alfredo Di Stefano Stadı'nda yoğun yağış altında oynanan maçta Real Madrid pozisyon bulmakta zorlandı. Maç boyunca sadece 2 kez kaleyi bulan Real Madrid karşısında Chelsea, 5 kez isabet sağladı.



