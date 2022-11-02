(ÖZET) Real Madrid-Celtic maç sonucu: 5-1

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde F Grubu'nda son şampiyon Real Madrid sahasında Celtic'i ağırladı. İspanyol devi, İskoç ekibi karşısında kazanarak grubunu lider tamamlamayı amaçlıyordu. Celtic ise Madrid karşısında tarihi bir zafer kazansa dahi F Grubu'nu son sırada tamamlayacaktı. Bu nedenle İskoç ekibi sahaya prestij için çıktı.

Son şampiyon lider bitirdi

Ancak Eflatun-Beyazlılar, Celtic'e gol oldu yağdı. Los Galacticos; Luka Modric, Rodrygo, Marco Asensio, Vinicus Junior ve Federico Valverde'nin golleriyle İskoç ekibini 5-1 devirdi. Yeşil-Beyazlılar'ın tek sayısı 84'te Jota'nın harika frikiği ile geldi. Son şampiyon Real Madrid bu sonuçla 13 puana yükseldi ve 12 puanlı Leipzig'in önünde grubunu lider tamamladı.

Celtic son sırada

Diğer maçta Leipzig'e 4-0 boyun eğen Shakhtar 6 puanla üçüncü, Celtic ise 2 puanla son sırada F Grubu'nu tamamladı.

MAÇTAN DAKİKALAR:

1' Mücadelenin hakemi Stephanie Frappart ilk düdüğü çaldı, karşılaşma başladı.

PENALTI!

4' Valverde vurdu, ceza alanında top savunmanın eline çarptı, hakem Frappart penaltı noktasını gösterdi.

GOL!

5' Real Madrid'in kaptanı Luka Modric hata yapmadı, kaleci Joe Hart'la topu ayrı köşelere gönderdi.

BİR PENALTI DAHA!

19' Rodrygo ceza sahasının sol çaprazından vurdu, top bu kez O'Riley'in eline çarptı. VAR kontrolü sonrasında penaltı kararı çıktı.

GOL!

21' Rodrygo da Modric gibi Joe Hart ve topu ters köşelere yolladı: 2-0.

BİR PENALTI DAHA, 3 OLDU!

32' Mendy sağ kanattan ceza alanına giren Abada'ya kayarak müdahale yaptı, Abada yerde kaldı ve hakem 3. kez penaltı noktasını gösterdi.

KAÇTI!

35' Juranovic vurdu, Courtois çıkardı! Mücadele 2-0 devam ediyor.

İlk yarı sona erdi.

GOL!

51' Real Madrid, Marco Asensio ile farkı 3'e çıkarttı.

GOL!

61' Sağ kanattan Valverde ortaladı, arka direkten öne koşu yapan Vinicius Junior, Hart'ı avladı: 4-0.

BİR GOL DAHA!

71' Valverde ceza yayı üzerinden gelişine uzak köşeye doğru vurdu ve skoru 5-0'a getirdi.

GOL!

84' Jota harika bir frikik golüyle skoru 5-1 yaptı.

Mücadele sona erdi.

Real Madrid-Celtic maçı 11'leri:

Real Madrid: Courtois, Carvajal, Militao, Alaba, Mendy, Valverde, Kroos, Modric, Asensio, Vini Jr, Rodrygo.

Celtic: Hart, Juranovic, Starfelt, Jenz, Taylor, O'Riley, Hatate, Abada, Mooy, Maeda, Furuhashi.