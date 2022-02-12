(ÖZET) Real Madrid - Barcelona maç sonucu: 68-86

Turkish Airlines EuroLeague'in 26. hafta mücadelesinde El Clasico heyecanı yaşandı. Real Madrid'in Barcelona'yı sahasında konuk ettiği karşılaşmadan Katalan ekibi 86-68'lik skorla galip ayrıldı.

EuroLeague'in zirvesini ilgilendiren zorlu mücadeleye konuk ekip Barcelona hızlı başladı. İlk çeyrekte 24-2'lik bir seri yakalayan Katalan ekibi çeyreği de 28-8'lik skorla önde bitirdi. İkinci çeyrekte iki ekip karşılıklı sayılar bulurken devreye Barcelona'nın 52-31'lik üstünlüğü ile girildi. Üçüncü çeyrekte de üstünlüğünü devam ettiren Barcelona son periyoda 71-55 önde girdi. Maçın son periyodunda da Real Madrid'e şans tanımayan Barcelona sahadan 86-68'lik skorla galip ayrıldı.

Bu sonuçla birlikte Barcelona, EuroLeague'de bu sezonki 20. galibiyetini alırken bir önceki maçında Fenerbahçe Beko'ya da mağlup olan Madrid ekibi bu 5. kez kaybetti.

Maçın en skorer ismi Real Madrid'den 25 sayıyla Walter Tavares olurken, Barcelona'da Nicolas Laprovittola 20 sayıyla takımının galibiyetinde büyük pay sahibi oldu.

Barcelona forması giyen Milli basketbolcu Sertaç Şanlı ise mücadelede 13:53 dakika süre alırken, 5 sayı, 4 ribaund ve 1 asist istatistikleriyle karşılaşmayı tamamladı.



