(ÖZET) Real Madrid - Barcelona maç sonucu: 3-1

İspanya LaLiga'nın 9. haftasında El Clasico heyecanı yaşandı. Real Madrid, sahasında ağırladığı ezeli rakibi Barcelona'yı 3-1 mağlup etti.

Real Madrid'i galibiyete taşıyan golleri; 12. dakikada Karim Benzema, 35. dakikada Federico Valverde ve 90+1. dakikada penaltıdan Rodrygo kaydetti. Barcelona'nın tek golü ise 83. dakikada Ferran Torres'ten geldi.

El Clasico'dan zaferle çıkan Real Madrid, 9. hafta sonunda 25 puanla zirveye yükselirken Barcelona ise ligde ilk yenilgisini alarak 9 maç sonunda 22 puanda kaldı.

Maçtan dakikalar

5. dakikada Barcelona'da Raphinha'nın ceza sahası dışı sağ çaprazdan sol ayağıyla çektiği şut, kaleci Andriy Lunin'de kaldı.

GOL | 12. dakikada Toni Kroos'un pasıyla savunma arkasına hareketlenen Vinicius Junior'ın topla ceza sahasına girdikten sonra yaptığı vuruşu kaleci Marc-Andre ter Stegen, kurtarırken dönen topla penaltı noktası üzerinde buluşan Karim Benzema, yaptığı vuruşla topu ağlara göndermeyi başardı: 1-0.

Barcelona beraberliğe yaklaştı

25. dakikada Raphinha'nın yerden ortasında altı pas içinde arka direkte Robert Lewandowski'nin kayarak yaptığı vuruş auta gitti.

GOL | 35. dakikada Barcelona kalesine çok adamla gelen Real Madrid'de Ferland Mendy'nin pasında Federico Valverde'nin ceza sahası yayından yapmış olduğu sert vuruş ağlarla buluştu: 2-0.

Karşılaşmanın ilk yarısı, 2-0'lık Real Madrid üstünlüğü ile sona erdi.

51. dakikada sol kanattan Barcelona ceza sahası içine giren Karim Benzema'nın ceza sahası dışına çevirdiği topta Toni Kroos'un vuruşu üstten dışarı gitti.

52. dakikada sağ kanatta topla buluşan Karim Benzema'nın sol ayakla ceza sahası dışından yaptığı vuruş, ağlarla buluşsa da kendisine atılan pasta ofsayt durumunda olması nedeniyle gol geçerliliği kazanmadı.

69. dakikada Karim Benzema, ofsayt nedeniyle geçerli olmayan golündekine benzer bir noktadan ceza sahası ön çizgisinde sol ayağıyla vuruşunu yaparken top, bu kez üstten dışarı gitti.

GOL | 83. dakikada Barcelona'da sol kanattan ceza sahası içine giren Ansu Fati'nin çevirdiği topa Robert Lewandowski, istediği şekilde dokunamasa da Ferran Torres, önünde kalan topta golü buldu: 2-1.

PENALTI | 89. dakikada Real Madrid'de Rodrygo, Eric Garcia'nın müdahalesi sonucunda yerde kaldı. Daha sonra yapılan VAR incelemesi sonucunda ev sahibi ekip penaltı kazandı.

GOL | 90+1. dakikada Real Madrid'de Rodrygo, penaltı vuruşunda topu ağlara gönderdi: 3-1.

Kalan bölümde başka gol olmadı ve Real Madrid, Barcelona'yı 3-1 mağlup etti.