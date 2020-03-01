(ÖZET) Real Madrid - Barcelona maç sonucu: 2-0

İspanya La Liga’da şampiyonluk yarışını yeniden şekillendirecek maçta Real Madrid ile Barcelona kozlarını paylaştı. Real’in son 2 haftada Celta Vigo beraberliği ve Levante yenilgisiyle 5 puan kaybedince liderliğe yükselen Barcelona, zafer için Santiago Bernabeu’ya çıktı.

Dev maçta gülen taraf ev sahibi oldu. Son 7 maçta ezeli rakibi Barcelona'yı yenemeyen Real Madrid bu kez şeytanın bacağını kırdı ve sahadan 2-0'lık galibiyetle ayrıldı.

Başkent ekibine galibiyeti getiren golller, 71'de Vinicius Junior ve 90+2'de Mariano Diaz'dan geldi. Bu sonucun ardından 56 puana yükselen Real Madrid, liderlik koltuğuna oturdu. 55 puanla Barcelona ise 2. sırada yer aldı.

Dev maçta Real Madrid, Barcelona’yı 2-0 yenerek, bir hafta önce kaybettiği liderliği geri aldı.

La Liga tarihinde 180’incisi oynanan El Clasico’da eşitlikte bozuldu. Şimdiye kadar 35 maçın beraberlikle sonuçlandığı El Clasico’larda, Real Madrid galibiyet sayısını 73’e çıkartırken, Barcelona ise 72’de kaldı.

Öte yandan Real Madrid’in eski futbolcusu olan ve Juventus’ta forma giyen Cristiano Ronaldo da Santiago Bernabeu Stadı’nda karşılaşmayı izleyenler arasında yer aldı.



