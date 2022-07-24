(ÖZET) Real Madrid-Barcelona maç sonucu: 0-1

İspanya La Liga'nın başlamasına kısa bir süre kala dev bir hazırlık maçı oynandı. Real Madrid ile Barcelona, El Classico'yu bu kez ABD'de düzenlendi.

Mücadeleyi kazanan ekip Katalanlar oldu. Barcelona, geçtiğimiz haftalarda İngiliz temsilcisi Leeds United'dan 58 milyon Euro'ya kadrosuna kattığı Raphinha'nın attığı tek golle Los Galacticos'u yıkmayı başardı.





Karşılaşma hazırlık mücadelesi olduğundan dolayı Real Madrid kalecisi Thibaut Courtais hariç her iki takımda da ilerleyen dakikalarda başlangıç kadroları tamamen değişti.

Öte yandan Barcelona'nın, Bayern Münih'ten kadrosuna kattığı Robert Lewandowski de mücadeleye ilk 11'de başladı, ikinci yarının başında yerini Pierre Emerick Aubameyang'a bıraktı.







