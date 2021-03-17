(ÖZET) Real Madrid - Atalanta maç sonucu: 3-1

UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu rövanş maçında Real Madrid ile Atalanta kozlarını paylaştı. 9 eksikle gittiği İtalya’dan Mendy'nin golüyle 1-0 galip ayrılan Real Madrid, evinde tur biletini kaptı. Estadio Alfredo Di Stefano'da oynanan maçta rakibine şans tanımayan ve sahadan 2-0'lık galibiyetle ayrılan Zinedine Zidane yönetimindeki Madrid ekibi, çeyrek finale yükselmeyi başardı.

Eflatun Beyazlılar'a çeyrek finali getiren goller; 35'te Karim Benzema, 60'ta Sergio Ramos (P) ve 84'te Marco Asensio'dan geldi. Gian Piero Gasperini'nin Atalanta'nın tek sayısını ise 83'te Luis Muriel kaydetti.









Benzema'dan 70. gol!

Skor perdesini açan isim olan Karim Benzema; Lionel Messi ve Raul’un ardından Şampiyonlar Ligi’nde 17 farklı sezonda gol atmayı başaran 3. futbolcu, Şampiyonlar Ligi’nde 70 gol barajını aşan 5. futbolcu oldu.

Karim Benzema, Şampiyonlar Ligi'ndeki 70. golünü attı.

Sergio Ramos gollerine devam ediyor

Real Madrid'in golcü stoperi Sergio Ramos, gollerine devam etti. Şampiyonlar Ligi kariyerinde 15 gole ulaşan İspanyol yıldız; Ronaldo Nazario, Zinedine Zidane, David Villa, Miroslav Klose ve Carlos Tevez gibi dünyaca ünlü yıldızları geride bıraktı. Şampiyonlar Ligi tarihinde Sergio Ramos’tan daha fazla gol atan tek savunma oyuncusu 16 gollü Roberto Carlos.

Sergio Ramos, Şampiyonlar Ligi kariyerinde 15 gole ulaştı. Ramos’tan daha fazla gol atan tek savunma oyuncusu 16 gollü Roberto Carlos.

Son 2 bilet

Gecenin diğer maçında Manchester City, deplasmanda 2-0 mağlup ettiği Mönchengladbach'ı rövanşta da aynı skorla avladı, çeyrek final biletini cebine koydu. Şampiyonlar Ligi'nde geçtiğimiz hafta Porto, Borussia Dortmund, PSG ve Liverpool adını çeyrek finale yazdırmıştı. Devler Ligi'nde son 8'e kalacak diğer 2 takım Çarşamba gecesi oynanacak rövanşların ardından belli olacak.