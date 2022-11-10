(ÖZET) Real Madrid - Anadolu Efes maç sonucu: 94-85

Turkish Airlines EuroLeague'in 7. haftasında temsilcilerimizden Anadolu Efes, geçtiğimiz sezon finalde mücadele ettiği Real Madrid ile deplasmanda karşılaştı. Real Madrid, karşılaşmadan 94-85 galip ayrıldı.

Anadolu Efes'te Will Clyburn'ün 25 sayı, 9 ribauntluk performansı galibiyet adına yeterli olmazken temsilcimizde Ante Zizic 17, Vasilije Micic 15, Isaiah Taylor 13 sayıyla maçı tamamladı. Süre alan 11 oyuncunun da skor katkısı yaptığı Real Madrid'de Vincent Poirier ve Gabriel Deck 13'er sayıyla takımlarının en skorer isimleri oldular.

Anadolu Efes, 7. maçında 5. yenilgisini alırken deplasmanda ise 3'te 0 yapmış oldu. Bu sezon 7. maçında 4. galibiyetini alan Real Madrid ise iç sahadaki 4. maçında da 2. galibiyetini elde etti.

Maçtan bölümler

Karşılaşmaya etkili başlayan Real Madrid, ilk dakika geçilirken Adam Hanga ve Dzanan Musa'nın basket faul isabetleri ile 5-0'lık üstünlüğü yakaladı. 7 dakika kala Vasilije Micic'in sayılarıyla skor 9-6'ya geldi. Sonrasında Guerschon Yabusele ile basketler bulan Real Madrid, 5:34 kala 13-6'lık üstünlüğü yakaladı. 3:45 kala Vincent Poirier'nin basketi skoru 17-9 yaptı. Kalan bölümde iki takım da hücum anlamında oldukça etkili bir görüntü sergiledi ve ev sahibi Real Madrid, ilk periyodu 26-19 önde tamamladı.

İlk periyot sonucu: Real Madrid 26-19 Anadolu Efes

İkinci çeyreğin başında Vincent Poirier'nin basket faul isabeti, 29-19 ile farkı çift hanelere çıkardı. Temsilcimizde Isaiah Taylor'ın sayıları ile 5:48 kala durum, 37-32'ye geldi. 4:23 kala Will Clyburn'ün basketi, skoru 40-36 yaptı. Sonrasında Gabriel Deck ve Vincent Poirier'nin sayıları 3:25 kala skoru 45-36'ya getirdi. Çeyreğe Sergio Llull'un üç sayılık basketiyle nokta koyan Real Madrid, ilk yarıyı 54-43 önde kapattı.

İlk yarı sonucu: Real Madrid 54-43 Anadolu Efes

Üçüncü çeyreğe Mario Hezonja'nın sayılarıyla etkili başlayan Real Madrid, 3:55 kala 66-51 ile farkı 15 sayıya kadar çıkardı. Sonrasında Will Clyburn ve Vasilije Micic ile rakibine karşılık veren Anadolu Efes, 1:57 kala skoru 66-61'e getirdi. 53 saniye kala Isiah Taylor'ın basketi durumu 67-63 yapsa da Adam Hanga'nın sayısıyla periyot 69-63 sona erdi.

Üçüncü periyot sonucu: Real Madrid 69-63 Anadolu Efes

Son çeyreğe iyi başlayan Anadolu Efes, Ante Zizic'in basketleriyle 8:57 kala durumu 69-67'ye getirdi. Sonrasında Adam Hanga, Vincent Poirier ve Sergio Llull ile isabetler bulan Real Madrid, 7:54 kala 77-67 ile farkı yeniden çift hanelere çıkardı. 2:58 kala Walter Tavares'in basketi de Real Madrid'i 90-75'lik skor avantajına taşımıştı. Sonrasında Will Clyburn, Vasilije Micic, Isaiah Taylor ve Elijah Bryant ile sayılar bulan Anadolu Efes, 1:14 kala durumu 90-83'e getirse de kalan bölümde hata yapmayan Real Madrid, karşılaşmayı 94-85 ile kazandı.

Maç sonucu: Real Madrid 94-85 Anadolu Efes