(ÖZET) Real Madrid - Anadolu Efes maç sonucu: 83-108
Turkish Airlines Euroleague 32. hafta maçında Anadolu Efes, Real Madrid'e konuk oldu. Ergin Ataman’ın başantrenörlüğünü yaptığı Anadolu Efes, Euroleague tarafından “haftanın maçı” seçilen ve Wizink Center’da oynanan karşılaşmada güçlü rakibini parkeden sildi ve mücadeleyi 108-83 kazandı. Muhteşem bir galibiyet alan Efes, normal sezonu ilk 8 takım arasında tamamlamayı garantiledi ve play-off oynamaya hak kazandı.
Anadolu Efes, Turkish Airlines Euroleague’in 32. haftasında İspanya temsilcisi Real Madrid’e konuk oldu. Euroleague’de 8 maçlık galibiyet serisinin ardından Bayern Münih’e 80-79 mağlup olan Anadolu Efes, geçen hafta Panathinaikos’u evinde 85-65 mağlup etmişti, bu hafta adeta Real Madrid'e patladı. Euroleague tarafından “haftanın maçı” seçilen ve Wizink Center’da oynanan karşılaşmadan 108-83 galip ayrılan Ergin Ataman yönetimindeki Efes, normal sezonu ilk 8 takım arasında tamamlamayı garantiledi ve play-off oynamaya hak kazandı.
İki takım arasında sezonun ilk yarısında İstanbul'da oynanan maçta Anadolu Efes, rakibine 73-65 mağlup olmuştu. Güçlü rakibinden rövanşı alan Efes, son 11 maçta 10. galibiyetini aldı. Toplam 21. galibiyetini alan temsilcimiz, normal sezonun bitimine 2 hafta kala play-off'u garantiledi.
Real Madrid 20-20 Anadolu Efes | 1. Çeyrek Sonucu
Real Madrid 42-41 Anadolu Efes | İlk Yarı Sonucu
Real Madrid 64-76 Anadolu Efes | 3. Çeyrek Sonucu
Real Madrid 83-108 Anadolu Efes | Maç Sonucu