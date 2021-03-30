(ÖZET) Real Madrid - Anadolu Efes maç sonucu: 83-108

Anadolu Efes, Turkish Airlines Euroleague’in 32. haftasında İspanya temsilcisi Real Madrid’e konuk oldu. Euroleague’de 8 maçlık galibiyet serisinin ardından Bayern Münih’e 80-79 mağlup olan Anadolu Efes, geçen hafta Panathinaikos’u evinde 85-65 mağlup etmişti, bu hafta adeta Real Madrid'e patladı. Euroleague tarafından “haftanın maçı” seçilen ve Wizink Center’da oynanan karşılaşmadan 108-83 galip ayrılan Ergin Ataman yönetimindeki Efes, normal sezonu ilk 8 takım arasında tamamlamayı garantiledi ve play-off oynamaya hak kazandı.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında İstanbul'da oynanan maçta Anadolu Efes, rakibine 73-65 mağlup olmuştu. Güçlü rakibinden rövanşı alan Efes, son 11 maçta 10. galibiyetini aldı. Toplam 21. galibiyetini alan temsilcimiz, normal sezonun bitimine 2 hafta kala play-off'u garantiledi.

Real Madrid 20-20 Anadolu Efes | 1. Çeyrek Sonucu

Real Madrid 42-41 Anadolu Efes | İlk Yarı Sonucu

Real Madrid 64-76 Anadolu Efes | 3. Çeyrek Sonucu

Real Madrid 83-108 Anadolu Efes | Maç Sonucu