(ÖZET) Real Madrid - Ajax maç sonucu: 1-4

Devler Ligi’in son şampiyonu olan ve bu kupayı üst üste üç kez kazanan İspanyol devi Real Madrid, son 16 Turu rövanşında deplasmanda 2-1 yendiği Hollanda temsilcisi Ajax’ı, Bernabeu’da ağırladı. Oynadığı son 4 resmi maçta sadece tek galibiyeti olan Real, Barcelona karşısında aldığı üst üste iki El Clasico yenilgisinin yaralarını sarmak ve adını çeyrek finale yazdırarak taraftarlarını mutlu etmek istiyordu fakat adeta hüsrana uğradı.

Şampiyonlar Ligi'nde son 3 sezonun şampiyonu Real Madrid, Santiago Bernabeu'da Ajax'a 4-1 mağlup oldu ve turnuvaya son 16 turunda veda etti. 9 yıl sonra ilk kez Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finali göremeyen Real Madrid, Bernabeu'da üst üste 4. yenilgisini aldı.

Santiago Barnebau'da tarih yazan Ajax, ilk maçı evinde kaybetmesine rağmen Avrupa kupalarında Real Madrid'i elemeyi başaran ikinci takım oldu. 1994/95 UEFA Kupası son 16 turunda Odense ilk maçı Danimarka'da kaybedip Madrid'de kazanarak tur atlamıştı.

MAÇTAN DAKİKALAR:

7. dakikada Ziyech'in golüyle şoka uğrayan Real, 18. dakikada gelen Neres'in golüyle dağıldı. Ajax'ın muhteşem futbolu ile ezilen Real'de 29. dakikada Lucas Vazquez, 35. dakikada ise Vinicius, sakatlanarak kenara geldi.

İlk iki golün asistini yapan Tadic, 62. dakikada Ajax’ın farkı 3’e çıkarmasını sağladı. Gol öncesinde topun taca çıkıp çıkmadığı tartışmaya yol açtı. Hakem Felix Brych, Video Yardımcı Hakem uygulamasına başvurulan pozisyonda golü verdi.

Real Madrid, Asensio’nun 70. dakikada kaydettiği golle durumu 3-1 yaparak umutlandı. Fakat Schöne’nin, 72. dakikada serbest vuruştan attığı Ajax’ın 4. golünün ardından Santiago Bernabeu Stadı sessizliğe büründü.

Sahadan 4-1 galip ayrılan Ajax, 2002-03 sezonundan bu yana ilk kez Şampiyonlar Ligi’nde çeyrek finale yükseldi.

Real Madrid, son 3 yıldır şampiyon olduğu ve üst üste 8 sezondur en az yarı final oynadığı turnuvaya veda etti.

Eflatun Beyazlılarda bu maç öncesi, Hollanda’da bilerek sarı kart görüp cezalı duruma düşen kaptan Sergio Ramos forma giyemedi ve karşılaşmayı tribünden takip etti. Sergio Ramos ilk maçta kasıtlı gördüğü kart gerekçesiyle rövanşta cezalı duruma düşerken, UEFA'dan 1 maç ekstra daha ceza almıştı.