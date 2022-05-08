(ÖZET) Real Betis - Barcelona maç sonucu: 1-2

İspanya La Liga'nın 35. hafta mücadelesinde Barcelona deplasmanda Real Betis ile karşı karşıya geldi. Barcelona uzatma dakikalarında bulduğu gol ile maçtan 2-1'lik galibiyet ile ayrıldı.

İlk yarısı golsüz eşitlikle geçen maçın 76. dakikasında Ansu Fati, Barcelona'yı öne geçiren golü kaydetti. Real Betis yalnuzca 3 dakika sonra Marc Bartra'nın golüyle beraberliği sağlarken, 90+4. dakikada Jordi Alba, Barcelona'ya 3 puanı getiren golü ağlara gönderdi.

Şampiyonlar Ligi'ni garantiledi

Bu sonuçla birlikte puanını 69'a yükselten Barcelona, gelecek sezon gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'ne katılmayı garantiledi. Real Betis ise 58 puanda kaldı.



