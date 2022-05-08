(ÖZET) Real Betis - Barcelona maç sonucu: 1-2
İspanya La Liga'nın 35. hafta mücadelesinde Barcelona deplasmanda Real Betis ile karşı karşıya geldi. Barcelona uzatma dakikalarında bulduğu gol ile maçtan 2-1'lik galibiyet ile ayrıldı ve gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'ne katılmayı garantiledi.
İspanya La Liga'nın 35. hafta mücadelesinde Barcelona deplasmanda Real Betis ile karşı karşıya geldi. Barcelona uzatma dakikalarında bulduğu gol ile maçtan 2-1'lik galibiyet ile ayrıldı.
İlk yarısı golsüz eşitlikle geçen maçın 76. dakikasında Ansu Fati, Barcelona'yı öne geçiren golü kaydetti. Real Betis yalnuzca 3 dakika sonra Marc Bartra'nın golüyle beraberliği sağlarken, 90+4. dakikada Jordi Alba, Barcelona'ya 3 puanı getiren golü ağlara gönderdi.
Şampiyonlar Ligi'ni garantiledi
Bu sonuçla birlikte puanını 69'a yükselten Barcelona, gelecek sezon gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'ne katılmayı garantiledi. Real Betis ise 58 puanda kaldı.