(ÖZET) RB Leipzig-Real Madrid maç sonucu: 3-2

Şampiyonlar Ligi 5. hafta maçında RB Leipzig, son şampiyon Real Madrid'i konuk etti.

Karşılaşmanın 13. dakikasında kullanılan köşe vuruşunda Courtois'dan seken topu tamamlayan Gvardiol, Leipzig'i 1-0 öne geçirdi. 18. dakikada ev sahibi serbest vuruş kazandı ve Real Madrid ceza sahasında yaşanılan karambolde top Nkunku'nun önünde kaldı. Fransız futbolcu topa çok sert vurdu ve skoru 2-0'a taşıdı. 44. dakikada Real Madrid'de Asensio'nun sol kanattan yaptığı ortaya vuran Vinicius Junior devre biterken skoru 2-1'e getirdi.

İkinci yarıda oyuna giren Timo Werner, Simakan'ın sağ kanattan getirip ceza sahasına çevirdiği topu arka direkte filelere gönderdi ve maçta tabela 3-1 oldu. 90+3. dakikada Real Madrid'de Rodrygo ceza sahasında yerde kaldı ve hakem penaltı kararı verdi. Kendisine yapılan penaltıyı Rodrygo gole çevirse de kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Real Madrid bu sezon resmi maçlardaki ilk mağlubiyetini aldı.

Bu skorun ardından RB Leipzig puanını 9'a yükseltirken Real Madrid 6 puanda kaldı. Önümüzdeki Şampiyonlar Ligi haftasında Leipzig Shakhtar'a konuk olacak. Real Madrid ise sahasında Celtic'le karşılaşacak.



