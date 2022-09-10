(ÖZET) RB Leipzig - Borussia Dortmund maç sonucu: 3-0

Almanya Bundesliga'nın 6. haftasında sezona istediği başlangıcı yapamayan RB Leipzig sahasında Borussia Dortmund ile karşı karşıya geldi. Teknik Direktör Tedesco ile yollarını ayırmasının ardından Marco Rose'u göreve getiren Leipzig, rakibini 3-0 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu.

Maça etkili başlayan RB Leipzig, 6. dakikada Orban ile öne geçti. 45. dakikada sahneye çıkan Szoboszlai Leipzig'in devreye 2-0 önde girmesini sağlayan golü kaydetti. 84. dakikada ise Haidara maçın skorunu belirledi.

Bu sezon 2. galibiyetine ulaşan Leipzig puanını 8'e yükseltirken, Borussia Dortmund 12 puanda kaldı.



