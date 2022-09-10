(ÖZET) RB Leipzig - Borussia Dortmund maç sonucu: 3-0
Almanya Bundesliga'nın 6. haftasında sezona istediği başlangıcı yapamayan RB Leipzig sahasında Borussia Dortmund ile karşı karşıya geldi. Teknik Direktör Tedesco ile yollarını ayırmasının ardından Marco Rose'u göreve getiren Leipzig, rakibini 3-0 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu.
Almanya Bundesliga'nın 6. haftasında sezona istediği başlangıcı yapamayan RB Leipzig sahasında Borussia Dortmund ile karşı karşıya geldi. Teknik Direktör Tedesco ile yollarını ayırmasının ardından Marco Rose'u göreve getiren Leipzig, rakibini 3-0 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu.
Maça etkili başlayan RB Leipzig, 6. dakikada Orban ile öne geçti. 45. dakikada sahneye çıkan Szoboszlai Leipzig'in devreye 2-0 önde girmesini sağlayan golü kaydetti. 84. dakikada ise Haidara maçın skorunu belirledi.
Bu sezon 2. galibiyetine ulaşan Leipzig puanını 8'e yükseltirken, Borussia Dortmund 12 puanda kaldı.