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(ÖZET) Rayo Vallecano - Real Madrid maç sonucu: 0-1

İspanya La Liga'nın 26. haftasında Real Madrid, deplasmanda Rayo Vallecano'ya konuk oldu. Eflatun-Beyazlı ekip sahadan Karim Benzema'nın golüyle 1-0 galip ayrılarak yenilmezlik serisini 6 maça çıkardı.

26 Şubat 2022, Cumartesi 23:22 Son Güncelleme:
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(ÖZET) Rayo Vallecano - Real Madrid maç sonucu: 0-1

İspanya La Liga'nın 26. haftasında Real Madrid, deplasmanda Rayo Vallecano'ya konuk oldu. Eflatun-Beyazlı ekip sahadan Karim Benzema'nın golüyle 1-0 galip ayrılarak 3 puanın sahibi oldu.

İlk yarısı 0-0'lık eşitlikle geçen maçta Real Madrid'e galibiyeti getiren golü 83. dakikada Karim Benzema kaydetti.

Bu sonuçla birlikte puanını 60'a yükselten Real Madrid liderliğini sürdürdü. Galibiyeti 7 maça çıkan Rayo Vallecano ise 31 puanda kaldı.

Falcao sonradan oyuna dahi oldu

Rayo Vallecano forması giyen eski Galatasaraylı golcü Radamel Falcao karşılaşmaya 73. dakikada dahi oldu.

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