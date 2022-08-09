(ÖZET) Rangers-Union Saint Gilloise maç sonucu: 3-0
Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu rövanş mücadelesinde İskoçya temsilcisi Rangers, ilk maçta 2-0 yenildiği Union Saint Gilloise'i 3-0 mağlup etti ve Şampiyonlar Ligi elemelerinde Play-Off turuna yükselmeyi başardı. Milli futbolcu Rıdvan Yılmaz maçta forma şansı bulamazken, Rangers'e galibiyeti getiren golleri 45+1. dakikada Tavernier(P), 59. dakikada Antonio Colak ve 79. dakikada Tillman kaydetti.
Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu rövanş mücadelesinde İskoçya temsilcisi Rangers, ilk maçta 2-0 yenildiği Union Saint Gilloise'i 3-0 mağlup etti ve Şampiyonlar Ligi elemelerinde Play-Off turuna yükselmeyi başardı.
Rangers'ın ev sahipliğinde oynanan mücadelede gol perdesi 45+1. dakikada Tavernier'in penaltısı ile açıldı. İlk yarı Rangers'ın 1-0'lık üstünlüğü ile geçirilirken, 59. dakikada Antonio Colak ve 79. dakikada Tillman'ın golleri İskoç ekibine turu getirmeyi başardı.
Mücadelenin 90+5. dakikasında Union Saint Gilloise'den Amani ikinci sarı karttan, kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı.
Rangers, Şampiyonlar Ligi elemeleri Play-Off turunda Hollanda temsilcisi PSV Eindhoven ile karşılaşacak.
Beşiktaş 'tan Rangers'a transfer olan Milli futbolcu Rıdvan Yılmaz, mücadeleye yedek kulübesinde başlarken, forma şansı bulamadı.