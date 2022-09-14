(ÖZET) Rangers-Napoli maç sonucu: 0-3

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu karşılaşmasında milli futbolcumuz Rıdvan Yılmaz'ın formasını giydiği Rangers, Napoli'yi konuk etti. İlk maçında Liverpool'u 4-1 devirerek sükse yaratan Napoli, İskoç devini de deplasmanda mağlup etmeyi başardı.

Ajax karşısında direnemeyen ve sahadan 4-0'lık yenilgiyle ayrılan Rangers, İtalyan temsilcisine de diş geçiremedi. Mücadelenin ilk devresi golsüz eşitlikle geçildi.

İkinci yarıda pozisyonlar ve aksiyonlar arttı, goller gelmeye başladı. Napoli rakip kaleye oyunu yıkarken, 55'te James Stands ikinci sarıdan kırmızı kart gördü, 59'da penaltı kazandılar. Topun başına geçen Piotr Zielenski penaltı atışından yararlanamadı. 68'de bir penaltı daha alan Napoli'de bu kez Matteo Politano dengeyi bozdu: 0-1.

85'te Giacomo Raspadori sahneye çıktı ve Çizme temsilcisine 2 farkı getirdi. Tam mücadele bitti denirken, uzatma anlarında da Tanguy Ndombele maçın skorunu belirledi: 0-3.

Karşılaşmada milli oyuncumuz Rıdvan süre almadı, mücadeleyi yedek kulübesinde tamamladı.

Bu sonuçla Napoli 2'de 2 yaparak puanını 6 yaptı, Rangers ise henüz puanla tanışamadı.