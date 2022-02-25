(ÖZET) Rangers-Borussia Dortmund maç sonucu: 2-2

UEFA Avrupa Ligi Son 16 Play Off Turu'nda en büyük sürprizlerden birini Rangers yaptı. İskoç devi, Almanya'da Signal İduna Park'ta 4-2 devirdiği Borussia Dortmund'a kendi sahasında da boyun eğmedi.

Mücadele oldukça hızlı başladı. 22'de kazanılan penaltı atışında James Tavernier hata yapmadı ve Mavi-Beyazlılar'ı 1-0 öne geçirdi. 31'de Jude Bellingham skora dengeyi getirdi, 42'de ise Donyell Malen sahneye çıktı ve Dortmund'u deplasmanda ilk yarının sonunda soyunma odasına 2-1 önde götüren golü attı.

Tur için gollere ihtiyacı olan Dortmund oyunu rakip kaleye yıksa da aradığı golü bulamadı. 57'de harika bek Tavernier bir kez daha fileleri sarstı ve skoru 2-2'ye getirdi. Bu dakikanın ardından Sarı-Siyahlılar'ın baskısı sonuç vermedi. Mücadele 2-2 sona erdi.

Bu sonuçla Kupa 2'de bir üst tura yükselen ekip İskoç devi Rangers oldu.







