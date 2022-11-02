(ÖZET) Rangers-Ajax maç sonucu: 1-3

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde A Grubu'nda Rangers ile Ajax karşı karşıya geldi. Bu aynı zamanda gururlarımız Rıdvan Yılmaz ile Ahmetcan Kaplan'ın da karşılaşmasıydı. Ancak Rangers'ta Rıdvan sakatlığı nedeniyle kadroda yer almazken, Ajax'ta da Ahmetcan yedek kulübesinde oturdu.

Mücadeleye hızlı başlayan taraf Hollanda devi oldu. Henüz 4. dakikada Steven Berghuis ağları sarstı. 29'da Mohammed Kudus farkı ikiye çıkarttı. 87'de İskoç ekibinin golcü sağ beki James Tavernier penaltıdan farkı 1'e indirse de sadece 2 dakika sonra Francisco Fernandes Conceiçao karşılaşmanın skorunu belirleyen golü attı: 1-3.

Bu sonuçla Ajax puanını 6 yapıp UEFA Avrupa Ligi bileti aldı. Rangers ise Devler Ligi defterini puansız kaptı.



