(ÖZET) Queens Park Rangers - Hull City maç sonucu: 3-1

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, İngiltere Championship'in 7. haftasında Queens Park Rangers'a konuk oldu. Eksik bir kadroyla sahaya çıkan Hull City, deplasmandaki mücadeleden 3-1 mağlup ayrıldı.

Queens Park Rangers'ın golleri; 10. dakikada Ilias Chair, 15. dakikada Ethan Laird ve 40. dakikada Chris Willock'tan gelirken Hull City'nin tek golünü 85. dakikada Tyler Smith attı.

Hull City'de Ozan Tufan, Brandon Fleming, Dogukan Sinik, Billy Chadwick, Jean Michael Seri gibi önemli isimler sakatlık problemleri nedeniyle kadroda yer alamadılar.

Bu sonuçla Queens Park Rangers, 7 maç sonunda 11 puana ulaşırken ligdeki ikinci yenilgisini alan Hull City de 11 puanda kalmış oldu.